20 minutes ago
नई दिल्ली:

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हट रहा है. कहीं मिसाइलें तो कहीं ड्रोन, ऐसा ही मंजर इन दिनों मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है.सऊदी अरब ने दावा किया है कि उनके प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं गईं, लेकिन उन्होंने सभी को हवा में ही रोक दिया. ईरान के जवाबी हमलों के बाद अमेरिका ने कुवैत में अपना दूतावास बंद कर दिया है. बता दें कि कुवैत में रविवार को एक ईरानी ड्रोन हमले में छह अमेरिकी सैनिक मारे गए थे. इस बीच तेल संकट भी गहरा गया है. वैश्विक तेल बाजार पर दबाव कम करने के लिए अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी की है. वहीं इंडिगो एयरलाइन 6 मार्च को मिडिल ईस्ट के 8 शहरों के लिए फ्लाइट्स चलाएगी. युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि लेबनान पर हमें कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने कहा कि फ्रांस के पास मौजूद इस देश को दोबारा युद्ध में घसीटे जाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. मिडिल ईस्ट के अन्य लोगों की तरह ही लेबनानी लोगों को भी शांति और सुरक्षा का अधिकार है. युद्ध से जुड़ा पल-पल का अपडेट यहां पढ़ें.

Mar 06, 2026 08:19 (IST)
Iran-Israel Attack Live: एतिहाद एयरवेज अबू धाबी के लिए आज से शुरू करेगा सीमित फ्लाइट्स

एतिहाद एयरवेज अबू धाबी समेत कई अन्य जगहों के लिए 6 मार्च से अपनी सीमित कमर्शियल फ्लाइट्स फिर से शुरू कर रहा है. जिन यात्रियों की बुकिंग पहले से है, उनको पहले ट्रैवल का मौका दिया जाएगा. साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह तब तक हवाई अड्डे पर नहीं जाएं, जब तक कि एतिहाद उनसे सीधे संपर्क न करे. ये फैसला सुरक्षा आकलन के बाद लिया गया है. 

Mar 06, 2026 08:14 (IST)
Iran-Israel Attack Live: ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के अगले चरण में कर रहे प्रवेश-अमेरिका में इज़रायली राजदूत

ईरान-इजरायल जंग के बीच अमेरिका में इज़रायल के राजदूत येचिएल (माइकल) लीटर ने कहा कि हम अपने अभियान के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं. ईरानी सरकार की घबराहट दिखने लगी है.  

Mar 06, 2026 08:00 (IST)
Iran-Israel Attack Live: कतर में ईरान के हमलों से खतरे का लेवल बढ़ा,लोगों को भोजा अलर्ट

खाड़ी देशों में ईरान के हमले लगातार जारी हैं. कतर में खतरे का लेवल बढ़ा दिया गया है. कतर के अधिकारियों ने लोगों को ये अलर्ट भेजा है. उन्होंने सभी को घर के अंदर रहने, बाहर नहीं जाने और खिड़कियों और खुली जगहों से दूर रहने की चेतावनी दी है. राजधानी दोहा में कुछ देर पहले धमाकों की आवाज सुनी गई.

Mar 06, 2026 07:57 (IST)
Iran-Israel Attack Live: ईरानी स्कूल पर हमले में हो सकता है अमेरिकी की संलिप्तता के संकेत-रॉयटर्स

अमेरिकी सैन्य जांचकर्ताओं का मानना है कि ईरान के स्कूल पर शनिवार को हुए हमलों में अमेरिकी सेना का हाथ हो सकता है. . लेकिन अभी तक वे किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं और न ही उनकी जांच पूरी हुई है. रॉयटर्स ने ये बात दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कही. 

Mar 06, 2026 07:53 (IST)
Iran-Israel Attack Live: भारत को तेल की आपूर्ति के लिए हमेशा ओपन- भारत में रूसी राजदूत

अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान संघर्ष पर भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा, "हम भारत को तेल की आपूर्ति करने के लिए हमेशा ओपन रहे हैं."

Mar 06, 2026 07:43 (IST)
Iran-Israel Attack Live: ट्रंप ने ईराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों को दिया अपना सपोर्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सेना को हथियार डालने को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है. साथ ही उन्होंने ईराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों को अपना सपोर्ट दे दिया है. ईरान ने भी शुक्रवार, 6 मार्च को तेल अवीव समेत कई जगहों पर मिसाइल हमले किए हैं. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के कुर्द लड़ाके अमेरिका-इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हमला करना चाहते हैं, तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है. 

Mar 06, 2026 07:34 (IST)
Iran-Israel Attack Live: कनाडा ईरान पर हमले में नहीं करेगा अमेरिका की मदद-रक्षा मंत्री

कनाडा ने ईरान-इजरायल जंग से खुद को अलग कर लिया है. कनाडा के रक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि उनका देश  ईरान पर अमेरिकी हमले में शामिल नहीं होगा. हालांकि वह फारस की खाड़ी की रक्षा में मदद जरूर कर सकता है.

Mar 06, 2026 07:15 (IST)
Iran-Israel Attack Live: अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन कैरियर को किया तबाह

अमेरिकी सेना ईरानी नेवी को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपने अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. उसने एक ईरानी ड्रोन वाहक पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसमें आग लग गई. 

Mar 06, 2026 07:11 (IST)
Iran-Israel Attack Live: ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने कुवैत में अपना दूतावास किया बंद

ईरान के जवाबी हमलों के बाद अमेरिका ने कुवैत में अपना दूतावास बंद कर दिया है. बता दें कि कुवैत में रविवार को एक ईरानी ड्रोन हमले में छह अमेरिकी सैनिक मारे गए थे.

Mar 06, 2026 07:08 (IST)
सऊदी अरब के एयर बेस पर दागी गईं 3 बैलिस्टिक मिसाइलें

ईरान-इजरायल जंग का असर अन्य खाड़ी देशों पर पड़ रहा है. सऊदी अरब ने दावा किया कि उनके प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, लेकिन उन्होंने सभी को रोक दिया. 

Mar 06, 2026 06:42 (IST)
Iran-Israel Attack Live: वैश्विक तेल बाजार पर दबाव कम करने के लिए US का कदम

वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए, अमेरिकी वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है.

Mar 06, 2026 06:40 (IST)
Iran-Israel Attack Live: एयर इंडया ने जेद्दा और मस्कट के लिए शुरू कीं फ्लाइट्स

सऊदी अरब और ओमान के हवाई क्षेत्र खुलने और परिचालन के लिए सुरक्षित घोषित होने के बाद, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जेद्दा और मस्कट से आने-जाने वाली अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं.

Mar 06, 2026 06:39 (IST)
Iran-Israel Attack Live: फ्रांस के राष्ट्रपति ने की ट्रंप और नेतन्याहू से बात

फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध को रोकने और स्थिति को और भी बदतर होने से बचाने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ चर्चा की. उन्होंने लेबनानी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की, ताकि सीमा के दोनों ओर हिज़्बुल्लाह और इज़रायल द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियानों को खत्म करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई जा सके.

Mar 06, 2026 06:37 (IST)
Iran-Israel Attack Live: लेबनानी लोगों को भी शांति और सुरक्षा का अधिकार- फ्रांस

फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि लेबनान के लिए हमें कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने कहा कि फ्रांस के पास मौजूद  इस देश को दोबारा युद्ध में घसीटे जाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के अन्य लोगों की तरह ही लेबनानी लोगों को भी शांति और सुरक्षा का अधिकार है.

Mar 06, 2026 06:36 (IST)
Iran-Israel Attack Live: इजरायल का फोकस ईरान की मिसाइल क्षमता को सीमित करना-एक्सपर्ट

ईरान-इजरायल युद्ध पर NDTV को रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एके सिवाच (रिटायर्ड)ने बताया कि इस टकराव में अमेरिका और इजरायल का मुख्य फोकस ईरान की मिसाइल क्षमता को सीमित करना है. इसके साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल न हो सके. 

Mar 06, 2026 06:34 (IST)
Iran-Israel Attack Live: मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा तनाव

मिडिल ईस्ट इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है. मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई की धमकियों ने पूरे इलाके में अस्थिरता और चिंता का माहौल बना दिया है. 

