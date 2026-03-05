IND vs ENG 2nd Semi-Final: बुमराह की डॉट बॉल पर उछल पड़ीं साक्षी, धोनी ने कहा- बैठ जाओ, बैठ जाओ!

T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप में गुरुवार को भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले के रोमांच ने सभी के पूरे पैसे वसूल करा दिए. रोमांच की हद तक पहुंचे मुकाबले में आम तो आम, खास भी बह गए. और जब आखिरी 3 ओवरों में इंग्लैंड को जीतने के 45 रन बनाने थे, तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की पत्नी एक गेंद खाली जाने पर ऐसी उछलीं कि मानो विकेट गिर गया हो या फिर भारत ने मैच जीत लिया हो. साक्षी धोनी की प्रतिक्रिया ऐसी ही थी. ऐसे में एमएस धोनी ने उन्हें इशारा कर बैठाया कि आप बैठ जाएं. साक्षी बुमराह की बॉल खाली जाते ही ऐसे उछलीं कि भारत ने मैच जीत लिया हो. इस पर धोनी और आस-पास खड़े उनके दोस्त हंसे बिना नहीं रह सके और साक्षी की खिंचाई करते दिखाई पड़े. जब सब हंस रहे थे, धोनी ने हाथ से इशारा करते हुए साक्षी से कहा कि बैठ जाओ अभी मैच का रिजल्ट आना बाकी है. बहरहाल, जैसे ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही यह तूफान सी वायरल हो गई. और फैंस इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
Sakshi thought it was caught and bowled, so she started celebrating. Then Dhoni and the others had to tell her it wasn't a wicket—just a dot ball.— Kohlistic🔥 (@Kohlistic18) March 5, 2026
Such a wholesome moment. 😂 pic.twitter.com/KnSLN9WZw8
फैंस इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं
Us Sakshi Us 😭😭😭🤣🤣 #MSDhoni𓃵 #dhoni pic.twitter.com/ByaM5z8EWD— Reetu🦄 (@reetu_chet77575) March 5, 2026
होता है..होता है! बुमराह ने बंप कैच लिया था...साक्षी ने समझा कैच हो गया
- Bumrah took a Bump Catch— Brightside of Bharat (@brightbharat19) March 5, 2026
- Sakshi thought it's out
- She started celebrating
- MS Dhoni saying to her to calm down 🤣😭 pic.twitter.com/4nR7CUuSut
बात इस प्रशंसक की सही है. एक समय धोनी ने खुद कहा था कि साक्षी क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानतीं..इस प्रतिक्रिया से फिर से यह साबित हो गया
MS Dhoni was right when he said that Sakshi doesn't know anything about cricket.#INDvsENG #INDvENG #INDvENGSemifinal pic.twitter.com/hxJy99mYvj— meme lover (@memeeloverr) March 5, 2026
Sakshi Dhoni 🤣❤️🤌🏻 pic.twitter.com/g1nLjEkh0w— ѕняєуα ᥫ᭡ (@mannmera__) March 5, 2026
