भरपेट खाना खाने के बाद, हममें से कई लोगों को नींद आने लगती है या सुस्ती महसूस होती है और हम अपने आप सोफे या बिस्तर की ओर चले जाते हैं. लेकिन ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है. खाने के बाद कुछ मिनटों की कसरत या वॉक आपकी सेहत को काफी फायदा पहुंचाते हैं. डायबिटोलॉजिस्ट और सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. बृजमोहन अरोड़ा ने हाल में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि खाने के बाद की एक्टिविटी, यहां तक कि थोड़ी देर टहलना भी, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में कैसे बड़ी भूमिका निभा सकता है.

डॉ. बृजमोहन वीडियो की शुरुआत में दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ़ थोड़ी देर टहलने से उनके ग्लूकोज लेवल में बदलाव आया. वह वीडियो में सबसे पहले अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करके दिखाते हैं , जो 107 आता है. इसके बाद वह 15 मिनट वॉक करते हैं और फिर दोबारा शुगर लेवल चेक करते हैं तो ये 96 mg/dL आता है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मूवमेंट कितनी जल्दी ब्लड शुगर पर असर डाल सकता है.

वह बताते हैं कि कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर (CGM) का इस्तेमाल करने से पता चलता है कि में किस चीज का असर शुगर लेवल पर पड़ता है. डॉ. बृजमोहन कहते हैं, "जब आप CGM पहनते हैं, तो आपको असलियत तुरंत दिखती है.

टहलना इतना असरदार क्यों है

एक छोटी सी वॉक इतनी असरदार क्यों होती है? इसके पीछे का विज्ञान समझाते हुए वह कहते हैं, "आपकी मांसपेशियां ग्लूकोज सिंक की तरह काम करती हैं, जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, वे आपके खून से शुगर निकालना शुरू कर देती हैं." यही वजह है कि वह चलने को सबसे शक्तिशाली मेटाबॉलिक टूल्स में से एक कहते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. "चलना डायबिटीज, प्रीडायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए सबसे मजबूत मेटाबॉलिक दवाओं में से एक है."

डॉक्टर बृजमोहन ने उन सभी लोगों से अपील की जिनके ग्लूकोज लेवल बढ़ रहे हैं, वे इन बेसिक चीजों को करें. वह सलाह देते हैं, "अगर आपका CGM ग्राफ हमेशा ज़्यादा रहता है... अगर आपका HbA1c बढ़ रहा है... अगर पेट की चर्बी बढ़ रही है... तो सबसे शक्तिशाली आदत से शुरुआत करें, रोज़ाना चलें."

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)