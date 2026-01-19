विज्ञापन
सुनील ग्रोवर ने चूल्हे पर सेंकी रोटियां, जानें चूल्हे की रोटी खाने के जबरदस्त फायदे

Roti Ke Fayde: कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, गैस की तुलना में चूल्हे पर बनीं रोटियां शरीर के लिए कितनी फायदेमंद हैं.

सुनील ग्रोवर ने चूल्हे पर सेंकी रोटियां, जानें चूल्हे की रोटी खाने के जबरदस्त फायदे
Chulhe Ki Roti: सुनील ग्रोवर ने चूल्हे पर सेंकी रोटियां, जानें इसके फायदे.

यह तो हम सभी जानते हैं कि एकदम गोल रोटियां बनाना एक कला है और कड़ाके की ठंड में गरमा गरम चूल्हे की रोटियां मिल जाए, तो खाने में मजा ही आ जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्टर- कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह देसी तरीके से चूल्हे पर रोटियां सेंक रहे हैं. बता दें, चूल्हे पर रोटियां बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, लेकिन सुनील ग्रोवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह कई बार चूल्हे पर रोटियां बना चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं गैस की तुलना में चूल्हे पर बनी रोटी खाने के क्या फायदे हैं?

रोटी बेलते और सेंकते हुए दिखे सुनील ग्रोवर-

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील ग्रोवर सर्दियों की शाम का भरपूर आनंद ले रहे हैं. काले रंग के कपड़े और टोपी पहने, वह चूल्हे पर रोटियां बना रहे हैं और एक के बाद एक रोटी बेलते और तवे पर सेंकते हुए दिख रहे हैं. बता दें,  उन्होंने इस वीडियो को "दोस्तों, रोटी खा लो" कैप्शन के साथ शेयर किया है.

यहां देखें पोस्टः

जानें- क्या है चूल्हे पर बनी रोटी के फायदे (Know the benefits of roti made on the stove)

आज के समय में ज्यादातर लोग एलपीजी सिलेंडर पर बनी रोटियां खाते हैं, लेकिन आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर के बजाए चूल्हे पर बनी रोटियां सेहत के लिए ज्यादा लाभदायक मानी गई हैं. दरअसल चूल्हे पर बनी रोटियां आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और वह खाने में भी काफी टेस्टी लगती है. इसी के साथ रोटियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं.

वहीं सर्दियों में चूल्हे पर बनी रोटी खाने से शरीर को प्राकृतिक गर्मी मिलती है. आपको बता दें, चूल्हे की रोटियां धीमी आंच पर पकती है, जिससे इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को काफी फायदा पहुंचाते हैं और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

