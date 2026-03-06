विज्ञापन
IND vs ENG: संजू सैमसन-जसप्रीत बुमराह नहीं, इंग्लैंड पर रोमांचक जीत के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, इन्हें बताया मैच का असली हीरो

T20 World Cup 2026 Semi-Final: इंग्लैंड के खिलाफ इस जीत के साथ भारत का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और अब टीम की नजरें अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं.

Suryakumar Yadav Picks Match Winner vs England T20 World Cup 2026 Semi-Final:

T20 World Cup 2026: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड (IND vs ENG) को सात रन से हराकर लगातार दूसरे बड़े अंतरराष्ट्रीय फाइनल में जगह बना ली. हाई-स्कोरिंग इस सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर इंग्लैंड को 246 रन पर रोककर जीत अपने नाम कर ली. अब भारत फाइनल में अहमदाबाद में न्यूज़ीलैंड का सामना करेगा.

सैमसन की तूफानी पारी से भारत ने बनाया बड़ा स्कोर

भारतीय पारी की सबसे बड़ी खासियत रही संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाज़ी. उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों पर 89 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें आठ चौके और सात छक्के शामिल थे. उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी ने भारत को बड़े स्कोर की मजबूत नींव रखी. शुरुआत में इशान किशन ने भी तेजी से 39 रन बनाकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. इसके बाद शिवम दुबे ने 25 गेंदों पर 43 रन बनाकर रनगति को तेज रखा, हालांकि वह इस टूर्नामेंट में तीसरी बार रन आउट हो गए. आखिरी ओवरों में कप्तान सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (27) और तिलक वर्मा के तेज़ रन ने टीम को 250 के पार पहुंचा दिया.

सूर्यकुमार ने इन्हें बताया जीत का असली हीरो

मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत का श्रेय टीम की रणनीति और फील्डिंग को दिया. उन्होंने खास तौर पर टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप को इस जीत का “साइलेंट हीरो” बताया. सूर्यकुमार ने कहा कि टीम की फील्डिंग तैयारी और सही समय पर सही रणनीति ने मैच का रुख बदला. उनके मुताबिक सपोर्ट स्टाफ ने खिलाड़ियों को मैच से पहले जो तैयारी कराई, उसी का असर मैदान पर दिखाई दिया. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घरेलू मैदान पर सेमीफाइनल खेलना काफी दबाव भरा था, लेकिन टीम ने उस दबाव को अच्छे से संभाला.

इंग्लैंड ने आखिरी ओवर तक बनाए रखा रोमांच

253 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने भी शानदार लड़ाई दिखाई. टीम ने 7 विकेट पर 246 रन बनाए और मैच को आखिरी ओवर तक खींच दिया. इंग्लैंड की ओर से जैकब बेथेल ने जबरदस्त बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ 48 गेंदों में 105 रन की शतकीय पारी खेली. उन्हें विल जैक्स (35) और जोस बटलर (25) का अच्छा साथ मिला. इसके अलावा जोफ्रा आर्चर, सैम कुरेन और टॉम बैंटन ने भी छोटे लेकिन तेज़ कैमियो खेले, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया.

हालांकि अंत में भारतीय गेंदबाज़ों ने संयम बनाए रखा और टीम को सात रन से जीत दिला दी. इस जीत के साथ भारत का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और अब टीम की नजरें अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं.

