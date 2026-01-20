रोजाना खाएं 1 कीवी मिलेगा संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी, डॉक्टर ने बताया कब्ज, पेट की गैस के अलावा क्या हैं फायदे

Kiwi For Constipation: कीवी एक ऐसा फल है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें मौजूद गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. ज़्यादातर लोग पेट में भारीपन, सूजन या अनियमितता के लिए अपने पेट को दोष देते हैं, लेकिन असल समस्या उनके खान-पान में कमी है. रोज़ाना सिर्फ़ एक कीवी खाने से पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है, मल त्याग आसान हो सकता है और खाने के बाद की तकलीफ़ कम हो सकती है. यह हल्का, पोषक तत्वों से भरपूर और पेट के स्वास्थ्य के लिए आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है. ये हम नहीं बल्कि, डॉ. शुभम वात्स्या ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर कीवी खाने के असरदार फायदे बताए हैं.

क्या कीवी खाने से कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है- (Does eating kiwi provide relief from constipation)

डॉ. शुभम वात्स्या बताते हैं कि अगर आपको कब्ज (Constipation), गैस की समस्या है, तो रोजाना एक कीवी खाना शुरू कर दें. क्योंकि कीवी में सोलेबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो पानी और एक्टिनिडिन नामक एंजाइम होता है, जो मल त्याग को आसान बनाता है, मल को नरम बनाता है और पेट की तकलीफ को कम करता है. अगर आपको खाना खाने के बाद ब्लोटिंग की समस्या होती है, तो कीवी का रोजाना सेवन कर सकते हैं.

डॉ. शुभम वात्स्या बताते हैं कि अगर आपको संतरे से ज्यादा विटामिन सी चाहिए तो आप रोजाना 1 कीवी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि कीवी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है. इतना ही नहीं कीवी विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, पोटैशियम, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट जैसे फ्लेवोनोइड्स और कैरोटीनॉयड से भरपूर होती है, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

ये भी पढ़ें- डॉक्टर ने बताया 1 दिन में कितने कप ब्लैक कॉफी पीना चाहिए, Black Coffee पीने से कौन सी बीमारी दूर होती है

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)