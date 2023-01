कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए? कैसे मापते हैं Cholesterol, जानें नसों में जमा इस मोम को कंट्रोल करने के तरीके

होगा बादाम नट्स का राजा, लेकिन ये सुपरनट भी किसी चमत्कार से कम नहीं, जानें पिस्ता के 7 गजब फायदे

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल (High Cholesterol Level) हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक का प्रमुख कारण भी माना जाता है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए? (What Should Be The Cholesterol Level) या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के उपाय क्या हैं? यहां हम इन्हीं जरूरी जानकारियों को शेयर कर रहे हैं.

कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे मापा जाता है? | How Is Cholesterol Level Measured?

कोलेस्ट्रॉल को मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल प्रति डेसीलीटर ब्लड (मिलीग्राम / डीएल) में मापा जाता है और शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं - "अच्छा" कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) और "खराब" कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल). एचडीएल आपके रक्त से एलडीएल को हटाकर आपके दिल की रक्षा करने में मदद करता है. इस प्रकार धमनियों में एलडीएल के निर्माण को रोकता है. 60 मिलीग्राम/डीएल से ऊपर एचडीएल लेवल हेल्दी हार्ट के संकेतक हैं और हृदय रोग के लिए कम जोखिम से जुड़े हैं.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. Photo Credit: iStock

खतरनाक कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है? | What Is Dangerous Cholesterol Level?

बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल अच्छा या बुरा हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है. हाई कोलेस्ट्रॉल "धमनियों को सख्त" कर सकता है और समय के साथ हृदय से ब्लड फ्लो को धीमा या अवरुद्ध कर सकता है. एक व्यक्ति को हृदय रोग के हाई रिस्क में तब माना जाता है जब उनका कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 मिलीग्राम / डीएल से अधिक है, एलडीएल लेवल 160 मिलीग्राम / डीएल से अधिक है या (190 मिलीग्राम / डीएल और भी अधिक जोखिम है), अगर एचडीएल लेवल है 40 मिलीग्राम / डीएल से नीचे है.

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है, तो आप हृदय रोग के जोखिम और स्ट्रोक के लिए अपने आप को अधिक जोखिम में डाल सकते हैं. डाइट और पारिवारिक इतिहास जैसे अन्य कारकों के आधार पर कुछ व्यक्तियों के लिए ये जोखिम बढ़ जाते हैं. इसलिए किसी के लिए यह जानना जरूरी है कि ये कारक आपकी हार्ट डिजीज के जोखिम को कैसे प्रभावित करते हैं.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के हेल्दी कारगर तरीके | Healthy Effective Ways To Control Cholesterol

हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल प्राप्त करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है. इन कोलेस्ट्रॉल टारगेट तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका हेल्दी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना है जैसे कि:

स्मोकिंग छोड़ना

फैट फूड्स से परहेज करना

रोजाना सक्रिय रहना और व्यायाम करना

