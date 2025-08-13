विज्ञापन
मरीन ट्रेनर किलर व्हेल के साथ दिखा रही थी करतब, खौफनाक हमला कर उतारा मौत के घाट, अब वीडियो की सच्चाई ने खोला राज

'जेसिका रैडक्लिफ़' ऑर्का अटैक वीडियो पूरी तरह से एआई द्वारा बनाया गया, फर्जी क्लिप है. न ट्रेनर असली है, न घटना...यह सिर्फ एक डिजिटल धोखा है.

वायरल Jessica Radcliffe ऑर्का अटैक वीडियो का सच, निकला AI का धोखा

Jessica Radcliffe Orca video truth: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि 'जेसिका रैडक्लिफ़' नाम की एक मरीन ट्रेनर को शो के दौरान ऑर्का (किलर व्हेल) ने पानी के अंदर खींचकर मार डाला. यह वीडियो टिकटॉक, फेसबुक और X पर लाखों बार देखा गया और लोगों को हैरान कर गया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली.

असलियत में ऐसी कोई घटना नहीं (fake killer whale attack video)

कई फैक्ट-चेकिंग प्लेटफॉर्म्स ने पुष्टि की है कि यह पूरा वीडियो एआई (Artificial Intelligence) तकनीक से बनाया गया है और किसी वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है. न तो 'जेसिका रैडक्लिफ़' नाम की कोई ट्रेनर मौजूद है और न ही किसी 'Pacific Blue Marine Park' नाम के पार्क में ऐसा हादसा हुआ है. असल में, यह पार्क का नाम भी काल्पनिक है.

एआई ने गढ़ी नकली कहानी (Pacific Blue Marine Park hoax)

वीडियो में दिख रही लहरों की मूवमेंट, बीच-बीच में अजीब पॉज़ और आवाज़ का टोन...सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड पाया गया. Forbes और The Economic Times जैसी प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर ऐसा कोई असली हादसा हुआ होता तो वह अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बनता, जैसा 2010 में सीवर्ल्ड में Dawn Brancheau और 2009 में Alexis Martinez की मौत के मामले में हुआ था, लेकिन इस 'जेसिका रैडक्लिफ़' वाली कहानी का कोई सबूत मौजूद नहीं है.

पुरानी घटनाओं का सहारा लेकर बनाई विश्वसनीयता (fact check orca attack)

ऐसे फर्जी वीडियो अक्सर असली घटनाओं का सहारा लेकर खुद को असली दिखाने की कोशिश करते हैं. Dawn Brancheau और Alexis Martinez के वास्तविक मामलों को आधार बनाकर इस वीडियो में नकली कहानी बुनी गई, ताकि लोग इसे सच मान लें.

क्यों फैलते हैं ऐसे झूठे वीडियो (orca attack fact check)

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के वीडियो लोगों की भावनाओं को झकझोरते हैं और मरीन एनिमल्स को कैद में रखने के नैतिक सवालों को उभारते हैं. वीडियो की रियल क्वालिटी और इमोशनल इम्पैक्ट इसे तेजी से वायरल कर देते हैं और सच्चाई सामने आने से पहले ही यह लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं.

