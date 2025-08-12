पैर का नाखून पक जाए तो क्या करें? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 15 दिन में काले-पीले नेल्स ठीक करने का असरदार नुस्खा

How do you treat nail fungus: बारिश के मौसम में पैरों के नाखून में फंगल इंफेक्शन होना एक आम समस्या है. पैरों में नमी बने रहना या साफ-सफाई की कमी के चलते लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है. इससे नाखून कमजोर, बदरंग और कभी-कभी दर्दनाक भी हो जाते हैं. इसे आम भाषा में नाखून पकना कहा जाता है. अब, अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया है, जो सिर्फ 15 दिनों में पके हुए नाखून को ठीक कर सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है तो तुरंत आजमाएं ये नुस्खा, Acharya Balkrishna ने बताया दूर हो जाएगी यूरिन से जुड़ी

पके हुए नाखून को कैसे ठीक करें?

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट एक खास तेल बनाकर लगाने की सलाह देती हैं. श्वेता शाह बताती हैं, यह तेल न केवल फंगल इंफेक्शन को खत्म करता है, बल्कि नाखूनों को मजबूत और स्वस्थ भी बनाता है.

तेल बनाने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

3-4 लहसुन की कलियां (कुचली हुई)

1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना

1 छोटा चम्मच हल्दी और

एक चुटकी हींग की जरूरत होगी.

इसके लिए एक पैन में सरसों का तेल डालकर हल्का गर्म करें.

इसमें लहसुन, मेथी दाना, हल्दी और हींग डालें.

1-2 मिनट तक हल्का पकने दें.

तय समय बाद गैस बंद करें और तेल को थोड़ा ठंडा होने दें.

न्यूट्रिशनिस्ट तैयार तेल को हल्का गुनगुना कर नाखून और आसपास की त्वचा पर दिन में दो बार लगाने की सलाह देती हैं.

सरसों के तेल में एंटीफंगल गुण होते हैं और ये खून का संचार बढ़ाता है.

लहसुन में प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करते हैं.

मेथी नाखूनों को मजबूत बनाती है.

हल्दी सूजन कम करती है और घाव भरने में मदद करती है.

वहीं, हींग दर्द और इंफेक्शन कम करने में मददगार होता है.

ऐसे में अगर आपके पैरों के नाखून काले, पीले या सड़ने जैसे दिख रहे हैं, तो आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. हालांकि, अगर इंफेक्शन ज्यादा बढ़ चुका है या लंबे समय से है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.