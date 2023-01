Pistachio Benefits: होगा बादाम नट्स का राजा, लेकिन ये सुपरनट भी किसी चमत्कार से कम नहीं, जानें पिस्ता के 7 गजब फायदे

पिस्ता के फायदे (Benefits Of Pistachio) न तो अंगुलियों पर गिनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां हमने कुछ को लिस्टेड करने की कोशिश की है. वजन घटाने के लिए पिस्ता (Pistachios For Weight Loss) काफी कारगर माना जाता है इसके साथ ही पाचन के लिए पिस्ता के फायदे या आंखों की रोशनी के लिए पिस्ता के फायदे (Benefits Of Pistachios For Eyesight) कमाल के हैं. इतना ही नहीं मजबूत इम्यूनिटी के लिए भी पिस्ता लाजवाब है.

पिस्ता खाने के 7 कमाल के स्वास्थ्य लाभ | 7 Amazing Health Benefits of Eating Pistachios

1) वजन घटाने में सहायक

पिस्ता आपको वजन कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि वे प्रोटीन और फाइबर से भरे होते हैं इसके साथ ही आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं. इनमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और जब आपको भूख लगती है तो ये खाने के लिए एकदम सही होते हैं.

2) शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट

पिस्ता एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिका क्षति को रोकने में मदद कर सकता है. इसके अलावा पिस्ता में मौजूद विटामिन सी और विटामिन ई आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

3) पाचन के लिए अच्छा है

पिस्ता में पोषक तत्व विशेष रूप से डायटरी फाइबर आपके शरीर की पाचन तंत्र में सुधार करते हैं. वे मल को भी आसान बनाते हैं और कब्ज और दस्त जैसी स्वास्थ्य स्थितियों को भी रोकते हैं.

4) दिल के लिए अच्छा है

पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड वसा की उपस्थिति के कारण पिस्ता आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. वे उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हैं जिन्हें डायबिटीज है. वे आपके शरीर के ब्लड शुगर लेवल को हेल्दी बनाए रखते हैं.

5) आंखों के लिए अच्छा है

पिस्ता खाने से आपकी आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है और मांसपेशियों के अध:पतन और मोतियाबिंद जैसी आंखों की कई बीमारियों को रोका जा सकता है. ल्यूटिन और जेक्सैंथिन की उपस्थिति जो एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करती है, आपकी आंखों को नीली रोशनी और धूप से होने वाले नुकसान से बचाती है.

6) इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है

पिस्ता में विटामिन बी 6 होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है. नियमित रूप से पिस्ते का सेवन करने से भी बीमारी दूर रहती है क्योंकि इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. वे हेल्दी रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में वृद्धि करते हैं और आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में सुधार करते हैं.

7) हीमोग्लोबिन बढ़ाता है

नियमित रूप से पिस्ता का सेवन आपके शरीर के हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकता है और इस प्रकार आपके खून में ऑक्सीजन के हेल्दी सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.