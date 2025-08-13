धर्मेंद्र के साथ जमती थी इस एक्ट्रेस की जोड़ी, अब 63 की उम्र में अपने जिम वीडियोज से फैन्स को करती हैं हैरान

अभिनेत्री अनीता राज जिन्होंने 80 के दशक में काफी शोहरत हासिल की. अनीता राज ने उस दौर के बड़े सितारों के साथ कई फिल्मों में काम किया. इनमें धर्मेंद्र, राज बब्बर, जितेंद्र और शत्रुघन सिन्हा जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं. 13 अगस्त 1962 को जन्मी अनीता राज के पिता जगदीश राज मशहूर एक्टर थे. इनके नाम हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा बार इंस्पेक्टर का रोल प्ले करने का रिकॉर्ड था. वे 177 बार फिल्मों में इंस्पेक्टर बन चुके थे और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है.

बड़े स्टार्स की हीरोइन रह चुकी हैं अनीता राज

अनीता ने अपने करियर की शुरुआत 1981 में फिल्म 'प्रेम गीत' से की थी. इसमें उनके हीरो राज बब्बर थे. इसके डायरेक्टर सुदेश इस्सर थे. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे 'नौकर बीवी का', 'गुलामी', 'मजलूम', 'जमीन आसमान', 'जरा सी जिंदगी'.

दो बार टला फिल्म डेब्यू

अनीता के करियर की बात करें तो फिल्म 'प्रेम गीत' से अनीता का डेब्यू दो बार टला. आईएमडीबी के अनुसार, सुबोध मुखर्जी उन्हें अपनी फिल्म 'उल्टा-सीधा' से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, लेकिन अनीता ने ये शर्त नहीं मानी. तब ये डील रति अग्नीहोत्री को मिली, लेकिन बाद में वो इस फिल्म को करने के बाद पछताई क्योंकि इसे बनने में ही 4 साल लग गए.

गोविंदा के चाचा के साथ साइन की थी फिल्म

इसके अलावा, एक बार और अनीता राज की पहली फिल्म बनते-बनते रह गई. इस फिल्म का नाम था 'पुरस्कार', और इसे माणिक चटर्जी डायरेक्ट करने वाली थीं. 1979 की इस फिल्म में अनीता राज के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और गोविंदा के चाचा आनंद भी थे. ये अनीता की डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन माणिक चटर्जी का अचानक निधन हो गया और ये फिल्म अधूरी रह गई.

इस तरह न चाहते हुए भी अनीता राज को दो-दो बार अपने डेब्यू के लिए तरसना पड़ा. फिल्मी पर्दे पर एक्ट्रेस की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ जमती थी. इन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया. दोनों का गाना "जमाना तो है नौकर बीवी का" काफी हिट हुआ था और आज भी लोगों की जुबां पर रहता है.

धर्मेंद्र के साथ जमती थी जोड़ी

कहा जाता है कि कई फिल्मों में साथ काम करने के बाद धर्मेंद्र अपने से 27 साल छोटी अनीता राज के करीब आ गए थे. जब इसकी भनक हेमा मालिनी को लगी तो उन्होंने धर्मेंद्र को एक्ट्रेस से दूर रहने की हिदायत दी. इस तरह दोनों एक-दूसरे से दूर हो गए.

अनीता राज 63 साल की हो गई हैं, लेकिन आज भी वो काफी फिट हैं. उनकी फिटनेस के चर्चे सोशल मीडिया पर होते रहते हैं. वो यहां काफी एक्टिव हैं और यहां पर जिम करते हुए अपने वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.