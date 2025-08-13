विज्ञापन
ये 4 लोग मटर से बना लें दूरी, नहीं तो सेहत को हो सकते हैं बड़े नुकसान

Matar Khane Ke Nuksan: कुछ लोगों के लिए मटर का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए मटर को अपनी डाइट में शामिल.

Matar Khane Ke Nuksan: मटर पनीर, मटर पुलाव, मटर आलू किसे खाना नहीं पसंद, मटर खाने का स्वाद दोगुना करने के लिए जाना जाता है. इसमें पाए जाने वाले कुछ तत्व शरीर को लाभ पहुंचाने में सहायक हैं., लेकिन ये तो सभी जानते हैं हर चीज के जैसे फायदे होते हैं वैसे ही नुकसान भी होते हैं. कुछ लोगों के लिए मटर का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए मटर को अपनी डाइट में शामिल.

हरी मटर किसे नहीं खाना चाहिए?

पेट: मटर में फाइबर ज्यादा होता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, ब्लोटिंग, गैस और अपच की शिकायत रहती हैं, उनके लिए मटर खाना हानिकारक हो सकता है.

किडनी: मटर में प्यूरीन की मात्रा ज्यादा होती है जो किडनी में स्टोन होने का खतरा बढ़ा सकती है. ऐसे में जो लोग किडनी की समस्या से पीड़ित हैं वह इसका ज्यादा सेवन करने से बचें.

ब्लड शुगर: मटर में कार्बोहाइड्रेट और शुगर होता है. इसका सेवन शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है. इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

वजन: मटर में पाई जाने वाली नेचुरल शुगर बढ़ते वजन का बन सकती है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो इसका ज्यादा सेवन करने से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

