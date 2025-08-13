विज्ञापन
जिसको पाकिस्तान ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाला, उसने यहां शतक पर शतक जड़ सबको किया हैरान

Imam ul Haq, One-Day Cup: इमाम उल हक का बल्ला वन डे कप में खूब चल रहा है. जहां उन्होंने बैक टू बैक दो शतक जड़ते हुए सबको हैरान कर दिया है.

जिसको पाकिस्तान ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाला, उसने यहां शतक पर शतक जड़ सबको किया हैरान
Imam ul Haq
  • पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड का दौरा किया था जिसमें इमाम उल हक को शामिल किया गया था.
  • न्यूजीलैंड दौरे में इमाम उल हक ने बल्ले से प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं किया था.
  • इंग्लैंड में वन डे कप में उन्होंने लगातार दो शतक लगाकर अपनी प्रतिभा साबित की है.
Imam ul Haq, One-Day Cup: हाल ही में पकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था. जहां पाकिस्तान की स्क्वाड में इमाम उल हक को भी शामिल किया गया था. मगर वहां बल्ले से वह कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए थे. जिसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज दौरे से ड्रॉप कर दिया गया. टीम से नजरअंदाज किए जाने के बाद उन्होंने इंग्लैंड की तरफ रुख किया. जहां वह एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनके उम्दा प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां उन्होंने वन डे कप में बैक टू बैक दो शतक जड़ते हुए सबको हैरान कर दिया है.

यॉर्कशायर की टीम का हिस्सा हैं इमाम उल हक

इंग्लैंड में जारी वन डे कप में वह यॉर्कशायर की टीम का हिस्सा हैं. जहां उन्होंने अपनी टीम की तरफ से एक फर्स्ट क्लास और तीन लिस्ट 'ए' मैच खेले हैं. जहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो वह कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए. मगर लिस्ट 'ए' में उनका बल्ला खूब चल रहा है. अपनी टीम की तरफ से वह तीन मुकाबलों में शिरकत करते हुए तीन पारियों में 331 रन बना चुके हैं. जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है.

इन दो टीमों के खिलाफ इमाम उल हक के बल्ले से निकले हैं शतक

इमाम उल हक ने जिन दो टीमों के खिलाफ शतक लगाए हैं. उन दोनों टीमों का नाम नॉर्थहैम्पटनशायर और लंकाशायर है. 29 वर्षीय बल्लेबाज ने पहले पांच अगस्त को वारविकशायर के खिलाफ स्कारबोरो में 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उसके बाद आठ अगस्त को नॉर्थम्प्टन में नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ 159 और 12 अगस्त को यॉर्क में लंकाशायर के खिलाफ 117 रन बनाने में कामयाब रहे.

Pakistan, Imam-ul-Haq, Cricket
