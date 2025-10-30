विज्ञापन
How to Clean Earwax: कान साफ करने के लिए क्या करें? अगर आप कान की गंदगी साफ करने के लिए आसान घरेलू तरीका तलाश रहे हैं, तो यहां हमने एक ऐसा जादुई नुस्खा बताया है जिससे बिना मेहनत के कान की गंदगी बाहर निकल आएगी.

कान में क्या डालने से अपने आप बाहर निकल आएगी सारी गंदगी? ट्राई करें ये आसान घरेलू नुस्खा
How to Clean Earwax: कान गंदगी कैसे साफ करें? ये सबसे आम सवाल है.

Kaan Saaf Kaise Kare | Earwax Dissolving Remedy: कान की सफाई कैसे करें? ये एक बहुत और बार-बार पूछा जाने वाला सवाल है. कान साफ करना एक बेहद ही सेंसिटिव काम है. कान हमारे शरीर का एक बेहद संवेदनशील हिस्सा है. यह न सिर्फ हमें सुनने में मदद करता है, बल्कि शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका निभाता है. लेकिन, जब कान में गंदगी यानी ईयरवैक्स ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है, तो यह सुनने की क्षमता को कम कर सकता है. साथ ही कभी-कभी खुजली, दर्द या भारीपन का कारण भी बन सकता है. बहुत से लोग अक्सर कॉटन बड्स या किसी नुकीली चीज से कान साफ करने की कोशिश करते हैं, जो खतरनाक हो सकता है. ऐसे में घरेलू नुस्खे एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हो सकते हैं.

कौन-सी चीज डालने से कान की गंदगी अपने आप निकल सकती है?

गुनगुना जैतून का तेल (Olive Oil) या नारियल तेल (Coconut Oil)

इन तेलों में प्राकृतिक चिकनाई और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कान की सूखी और जमी हुई गंदगी को धीरे-धीरे मुलायम करके बाहर निकालने में मदद करते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल? स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

तेल को हल्का गुनगुना करें: एक चम्मच जैतून या नारियल तेल को हल्का गर्म करें। ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो.
ड्रॉपर या चम्मच की मदद से डालें: एक ड्रॉपर या साफ चम्मच से 2–3 बूंदें तेल की कान में डालें.
सिर को एक ओर झुकाएं: तेल डालने के बाद सिर को उस ओर झुकाएं ताकि तेल अंदर तक पहुंच सके. 5–10 मिनट तक इसी स्थिति में रहें.
कॉटन से ढकें: तेल डालने के बाद कान को हल्के से रुई से ढक लें ताकि तेल बाहर न गिरे.
2–3 दिन तक दोहराएं: यह प्रक्रिया लगातार 2–3 दिन तक करें. गंदगी धीरे-धीरे मुलायम होकर अपने आप बाहर आ जाएगी.

कान साफ करने के लिए इस घरेलू नुस्खे के फायदे-

सुरक्षित और बिना दर्द के सफाई: बिना किसी नुकीली चीज के इस्तेमाल के कान की सफाई हो जाती है.
इन्फेक्शन से बचाव: जैतून और नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कान को संक्रमण से बचाते हैं.
खुजली और जलन से राहत: अगर कान में खुजली या सूखापन है, तो यह तेल उसे भी शांत करता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

  • कान में दर्द, सूजन या पस हो तो यह उपाय न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
  • तेल डालने से पहले उसकी गर्माहट जरूर जांच लें. बहुत गर्म तेल कान को जला सकता है.
  • अगर सुनने में दिक्कत बनी रहे, तो घरेलू उपाय पर निर्भर न रहें.

कान की सफाई जरूरी है, लेकिन गलत तरीके से की गई सफाई नुकसानदायक हो सकती है. गुनगुना जैतून या नारियल तेल एक ऐसा घरेलू उपाय है जो न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि असरदार भी है. यह कान की गंदगी को मुलायम करके धीरे-धीरे बाहर निकाल देता है, जिससे सुनने की क्षमता बनी रहती है और संक्रमण का खतरा भी कम होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

