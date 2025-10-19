कान का कबाड़ा कैसे निकालें? ये 5 घरेलू तरीके आएंगे काम, अपने आप निकलने लगेगी कान की गंदगी

Kaan Ki Gandagi Kaise Nikale | Ear Wax Removal Home Remedies: कान की गंदगी कैसे साफ करें ये सवाल हर किसी के में होता है. घर पर कान साफ करने के कई तरीक हैं जिनकी मदद से बिना कान को नुकसान पहुंचाए कान का मैल साफ कर सकते हैं. हमारे कान शरीर का एक संवेदनशील हिस्सा हैं, जो न सिर्फ सुनने में मदद करते हैं बल्कि बैलेंस बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. कान के अंदर एक प्राकृतिक पदार्थ बनता है जिसे ईयरवैक्स या कान का मैल कहते हैं. यह मैल धूल, बैक्टीरिया और कीटाणुओं से कान की सुरक्षा करता है. लेकिन जब यह ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, तो खुजली, दर्द, भारीपन और सुनने में दिक्कत जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं.

अक्सर लोग कान में रूई या किसी नुकीली चीज डालकर सफाई करने की कोशिश करते हैं, जो खतरनाक हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि कान की सफाई सुरक्षित और घरेलू तरीकों से की जाए. यहां हम बता रहे हैं 5 आसान और असरदार घरेलू उपाय, जिनसे कान की गंदगी अपने आप बाहर निकलने लगेगी, बिना किसी नुकसान के.

कान की गंदगी साफ करने के कारगर घरेलू उपाय (Effective Home Remedies to Clean Earwax | Kan Ki Gandagi Kaise Saaf Kare)

1. गुनगुना नारियल तेल

नारियल तेल कान के अंदर जमा मैल को नरम करता है और उसे बाहर निकलने में मदद करता है. रात को सोने से पहले 2–3 बूंद गुनगुना नारियल तेल ड्रॉपर से कान में डालें. सिर को थोड़ी देर एक तरफ झुकाकर रखें. सुबह हल्के से साफ करें. ध्यान रखें तेल बहुत गर्म न हो और कान में चोट या संक्रमण न हो.

2. ऑलिव ऑयल कान की गंदगी को धीरे-धीरे ढीला करता है

ऑलिव ऑयल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कान को संक्रमण से भी बचाते हैं. 2 बूंद ऑलिव ऑयल कान में डालें और 5–10 मिनट तक सिर को झुकाकर रखें. फिर हल्के कपड़े से बाहर की सफाई करें.

3. नींबू का रस, नेचुर एसिड से मैल को ढीला करें

नींबू का रस हल्का एसिडिक होता है जो मैल को नरम करता है. 1 बूंद नींबू का रस और 2 बूंद पानी मिलाकर कान में डालें. 5 मिनट बाद सिर सीधा करें और बाहर की सफाई करें. बस ध्यान रखें कि अगर जलन हो तो तुरंत बंद करें.

4. नमक वाला गुनगुना पानी, सबसे आसान घरेलू उपाय

नमक पानी कान की गंदगी को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है. आधा चम्मच नमक को गुनगुने पानी में मिलाएं. ड्रॉपर से 2–3 बूंद कान में डालें। कुछ मिनट बाद सिर सीधा करें और साफ करें.

5. भाप लेना, बिना कुछ डाले कान की सफाई

भाप से कान के अंदर की गंदगी नरम होती है और धीरे-धीरे बाहर आने लगती है. गरम पानी से भाप लें और सिर को थोड़ा झुकाकर रखें ताकि भाप कान तक पहुंचे. बाद में हल्के कपड़े से बाहर की सफाई करें.

कान की सफाई के दौरान क्या न करें?

नुकीली चीजें जैसे पिन, माचिस की तीली या टूथपिक का इस्तेमाल न करें.

बहुत गहराई तक सफाई करने की कोशिश न करें.

अगर कान में दर्द, सूजन या संक्रमण हो तो घरेलू उपाय न अपनाएं, डॉक्टर से सलाह लें.

कान की सफाई आसान है, बस तरीका सही होना चाहिए

कान का कबाड़ा यानी ईयरवैक्स शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब यह ज्यादा हो जाए तो परेशानी बन सकता है. ऊपर बताए गए घरेलू उपाय सुरक्षित, आसान और प्राकृतिक हैं, जिनसे आप बिना किसी नुकसान के कान की सफाई कर सकते हैं. तो अगली बार जब कान में भारीपन या खुजली महसूस हो, तो इन उपायों को अपनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)