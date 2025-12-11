कान का कबाड़ा बिना तीली के कैसे निकालें? ये 3 घरेलू तरीके सबसे आसान और कारगर, निकल जाएगा पूरा मैल

Kaan Se Mail Kaise Nikale: कान की सफाई सुनते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले कॉटन बड या तीली का नाम लेते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कान के अंदर बार-बार तीली डालना मैल निकालने के बजाय उसे और अंदर धकेल देता है? इससे खुजली, दर्द, बंद कान, आवाज गूंजना और कभी-कभी इंफेक्शन तक हो सकता है. असल में हमारा कान खुद-ब-खुद साफ होने की क्षमता रखता है, लेकिन जब मैल ज्यादा जम जाए या कड़ा हो जाए तो उसे सुरक्षित तरीके से निकालना जरूरी हो जाता है. कई लोग सवाल करते हैं कि कान का कबाड़ा कैसे निकालें? (How to Remove Earwax?) कान साफ करने के लिए क्या करें? कान की गंदगी कैसे साफ करें? (How to Clean Earwax?) कान का मैल कैसे निकालें?

आज हम आपको तीली को हाथ लगाए बिना कान का मैल निकालने के तीन यूनिक, प्रभावी और घरेलू तरीके बताएंगे, जो आमतौर पर इंटरनेट पर कम मिलते हैं और ज्यादा कारगर हैं. ये तरीके कान को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मैल को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करते हैं.

कान साफ करने के घरेलू उपाय | कान का कबाड़ा कैसे निकालें | Home Remedies for Cleaning Ears | How to Remove Earwax

1. स्टीम बबल रिलीज टेक्निक (Steam Bubble Release Technique)

यह तरीका थोड़ा हटकर है और कड़े मैल को नरम व ढीला करने में बेहद असरदार माना जाता है. स्टीम बबल रिलीज टेक्निक का इस्तेमाल कर आप कान की सफाई कर सकते हैं.

कैसे करें?

एक बर्तन में पानी उबालें और गैस बंद कर दें.

सिर को धीरे-धीरे भाप की ओर ले जाएं, लेकिन दूरी बनाए रखें ताकि गर्मी लगे पर जले नहीं.

अब मुंह बंद करके हल्के से चबाने जैसा मूवमेंट करें.

इससे कान के अंदर हल्के-हल्के बबल रिलीज होते हैं, जो मैल को उसकी जगह से हिलाकर ढीला कर देते हैं.

क्या फायदा?

भाप से मैल मुलायम होता है और जबड़े की हलचल से वह धीरे-धीरे कान के मुहाने तक आ जाता है.

यह तरीका बच्चों और बुज़ुर्गों दोनों के लिए सुरक्षित है.

2. वार्म राइस पोटली डी-क्लॉग मेथड (Warm Rice Potli De-Clog Method)

चावल की गर्म पोटली से कान गर्म करना एक बहुत पुराना लेकिन कम चर्चित घरेलू उपाय है. ये कान साफ करने का एक यूनिक और कारगर तरीका है.

कैसे करें?

एक छोटी कपड़े की पोटली में 3-4 चम्मच सूखे चावल भरें.

माइक्रोवेव या तवे पर 20–25 सेकंड गर्म करें.

पोटली को कान के पीछे और हल्का-सा कान के नीचे (ईयर लोब के पास) रखें.

कैसे काम करता है?

यह गर्मी कान के अंदर जमा कड़े मैल को पिघलाकर उसका दबाव कम करती है.

मैल पिघलकर धीरे-धीरे कान के मुहाने की ओर आ जाता है, जिसे बिना कुछ डाले साफ किया जा सकता है.

यह तरीका उन लोगों के लिए बेहद अच्छा है जिन्हें कान में ठंडक से जाम होने की समस्या रहती है.

3. हनी-ऑयल सॉफ्टनर ट्रिक (Honey-Oil Softener Trick)

यह बिल्कुल अनोखा तरीका है और कड़े, चिपचिपे मैल पर चमत्कार की तरह काम करता है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आए जानते हैं.

कैसे करें?

1 चम्मच शहद को हल्का गुनगुना करें.

उसमें 5–6 बूंदें नारियल या ऑलिव ऑयल मिलाएं.

मिश्रण को साफ ड्रॉपर से कान में 2–3 बूंद डालें.

10 मिनट तक लेटे रहें और फिर कान को हल्का-सा पोंछ लें.

क्यों फायदेमंद?

शहद में प्राकृतिक एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं.

तेल मैल को नरम करता है और शहद उसे चिपका कर बाहर निकलने में मदद करता है.

यह तरीका खासकर तब लाभकारी है जब मैल चिपचिपा और गहरा हो.

बरतें ये सावधानियां:

अगर कान में चोट, दर्द, खून या बार-बार पानी भरने की दिक्कत हो तो घरेलू तरीका न अपनाएं.

कान में कभी भी धातु, पिन, माचिस, हेयरपिन या रूई की तीली न डालें.

अगर सुनाई कम होने लगे या मैल बहुत गहरा हो तो ENT डॉक्टर से सफाई करवाना सबसे सुरक्षित विकल्प है.

