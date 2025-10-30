विज्ञापन
गाजर खाने के फायदे और नुकसान, सेवन करने का सही समय, जानिए कौन लोग करें परहेज

Benefits and Side Effects of Carrot: गाजर खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि गाजर खाने का सही समय क्या है? कितनी मात्रा में खाना सुरक्षित है? जानिए.

Benefits and Side Effects of Carrot: सर्दियां आते ही मार्केट में गाजर भी मिलने लगता है. गाजर का इस्तेमाल सलाद, हलवा और कई तरह की मिठाइयों में किया जाता है. यह स्वाद में भी मीठा और कई तरह के गुणों की खान है. सर्दियों में मिलने वाली लाल-नारंगी गाजर के स्वास्थ्य लाभों की लिस्ट काफी लंबी है. गाजर न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. इसे सलाद, सब्जी, जूस, अचार और हलवे के रूप में खाया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि गाजर के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, खासकर अगर इसे गलत समय या ज्यादा मात्रा में खाया जाए. यहां हम बता रहे हैं गाजर के फायदे, नुकसान, सेवन का सही समय और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए.

गाजर खाने के फायदे (Benefits of Carrot | Gajar Khane Ke Fayde)

1- आंखों की रोशनी बढ़ाता है

गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदलता है. यह आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है और रतौंधी जैसी समस्याओं से बचाता है.

2- पाचन तंत्र को मजबूत करता है

गाजर में फाइबर भरपूर होता है, जो कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है. यह आंतों की सफाई में भी मदद करता है. जो लोग पेट साफ न होने से परेशान हैं ये उनके लिए फायदेमंद है.

3- दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

गाजर में मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और दिल की बीमारियों से बचाते हैं. इसलिए गाजर का सेवन हमेशा करना चाहिए.

4- त्वचा और बालों के लिए लाभकारी

गाजर का सेवन त्वचा को चमकदार बनाता है और बालों को मजबूत करता है. विटामिन C और A त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देते हैं.

5- इम्यूनिटी बढ़ाता है

गाजर में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.

6- वजन घटाने में मददगार

गाजर में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट भरा रहता है और बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती. ऐसे में ये वजन कम करने में भी मददगार है.

गाजर खाने के नुकसान (Side Effects of Eating Carrots | Gajar Khane Ke Nuksan)

ज्यादा मात्रा में खाने से गैस और अपच: गाजर में फाइबर ज्यादा होता है. अगर इसे जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो पेट में गैस, भारीपन और अपच हो सकता है.
ब्लड शुगर बढ़ा सकता है: गाजर में प्राकृतिक शुगर होती है. डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.
त्वचा पर पीलापन आ सकता है: बहुत ज्यादा गाजर खाने से शरीर में बीटा-कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कारोटेनेमिया नामक स्थिति हो सकती है. इसमें त्वचा पीली दिखने लगती है.
किडनी स्टोन के मरीजों के लिए नुकसानदायक: गाजर में ऑक्सालेट पाया जाता है, जो किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसे मरीजों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

गाजर खाने का सही समय (Right Time to Eat Carrots | Gajar Khane Ka Sahi Samay)

  • सुबह के समय: खाली पेट या नाश्ते में गाजर का जूस या सलाद लेना सबसे फायदेमंद होता है.
  • दोपहर के भोजन में: सब्जी या सलाद के रूप में गाजर शामिल करें.
  • रात में न खाएं: रात में गाजर खाने से कुछ लोगों को गैस या अपच की समस्या हो सकती है.

कौन लोग गाजर खाने से परहेज करें? (Who Should Avoid Eating Carrots?)

डायबिटीज के मरीज: गाजर में शुगर की मात्रा होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सीमित मात्रा में ही गाजर खानी चाहिए.
किडनी स्टोन वाले लोग: गाजर में ऑक्सालेट होता है, जो किडनी स्टोन को बढ़ा सकता है. ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.
गैस और अपच की समस्या वाले लोग: अगर आपको बार-बार गैस या अपच की शिकायत रहती है, तो गाजर का सेवन सीमित करें.
कारोटेनेमिया से पीड़ित लोग: जिनकी त्वचा पहले से पीली दिखती है या जिनमें बीटा-कैरोटीन की मात्रा ज्यादा है, उन्हें गाजर कम खानी चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

