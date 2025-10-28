कान की गंदगी कैसे निकालें? इन 5 घरेलू तरीकों में से अपनाएं कोई भी, चुटकियों में साफ हो जाएगा कान

Ear Wax Cleaning Home Remedy | Kan Ki Gandagi Kaise Nikale: कान की गंदगी साफ कैसे करें ये सवाल हर किसी के मन में होता है. कान के अंदर का मैल बाहरी चीजों से कान को नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट करता है. हालांकि आजकल बहुत ज्यादा धूल मिट्टी और प्रदूषण के कारण कान में बहुत ज्यादा गंदगी बनती है. ऐसे में सुनने में समस्या हो सकती है. हालांकि कान का मैल साफ करने के लिए घरेलू उपाय मौजूद हैं, लेकिन कान बहुत ही सेंसिटिव अंग है जिसके साथ प्रयोग करना भारी पड़ सकता है. तो कान का कबाड़ा कैसे निकालें? कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से बिना परेशानी के कान की गंदगी बाहर निकाल सकते हैं? अगर आप भी कान साफ करने के आसान और असरदार घरेलू उपाय जानना चाहते हैं तो यहां हम ऐसे 5 यूनिक तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से आप कान साफ कर सकते हैं.

कान की गंदगी कैसे निकालें? कान साफ करने के आसान घरेलू उपाय (How To Remove Earwax | Kaan Saaf Karne Ke Liye Gharelu Upay)

कान में मैल क्यों बनता है? (Kan Mein Mail Kyun Banta Hai)

कान की गंदगी कान के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है जो कान को धूल, बैक्टीरिया और अन्य बाहरी कणों से बचाता है. यह कान के अंदर की त्वचा को नम बनाए रखता है और संक्रमण से बचाता है. लेकिन, जब यह जरूरत से ज्यादा बनने लगे या बाहर न निकले, तो यह ब्लॉकेज और सुनने में दिक्कत पैदा कर सकता है.

कान साफ करने के 5 असरदार घरेलू उपाय (Kaan Saaf Karne Ke 5 Gharelu Upay)

1. गुनगुना नारियल तेल या ऑलिव ऑयल

एक चम्मच तेल को हल्का गर्म करें. ड्रॉपर की मदद से 2-3 बूंदें कान में डालें और सिर को कुछ मिनट के लिए एक तरफ झुकाकर रखें. तेल ईयरवैक्स को नरम करता है जिससे वह आसानी से बाहर निकल जाता है. तेल बहुत गर्म न हो और कान में चोट या संक्रमण न हो.

2. बेकिंग सोडा का घोल

आधा चम्मच बेकिंग सोडा को दो चम्मच पानी में मिलाएं. ड्रॉपर से 2 बूंदें कान में डालें. यह ईयरवैक्स को घोलने में मदद करता है और धीरे-धीरे बाहर निकालता है. हफ्ते में एक बार से ज्यादा न करें.

3. गुनगुना नमक पानी

एक चम्मच नमक को गर्म पानी में मिलाएं. रुई की मदद से कान के बाहरी हिस्से को साफ करें या ड्रॉपर से 2 बूंदें डालें. नमक का एंटीसेप्टिक गुण कान को संक्रमण से बचाता है और मैल को ढीला करता है. कान में पानी भरने से बचें.

4. हाइड्रोजन पेरॉक्साइड

मेडिकल स्टोर से मिलने वाला 3 प्रतिशत हाइड्रोजन पेरॉक्साइड लें. इसे बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर 2 बूंदें कान में डालें. यह ईयरवैक्स को झाग बनाकर बाहर निकालने में मदद करता है. यह उपाय बहुत संवेदनशील कानों के लिए नहीं है. पहले डॉक्टर से सलाह लें.

5. गुनगुना पानी

एक रबर बल्ब सिरिंज लें और उसमें गुनगुना पानी भरें। सिर को झुकाकर धीरे-धीरे पानी कान में डालें. यह ईयरवैक्स को बाहर निकालने का सबसे सामान्य तरीका है. बहुत जोर से पानी न डालें, वरना कान को नुकसान हो सकता है.

कान की सफाई के दौरान की जाने वाली आम गलतिया:

कॉटन बड्स का इस्तेमाल अंदर तक न करें. इससे मैल और अंदर जा सकता है.

पिन, टूथपिक या किसी नुकीली चीज से कान में सफाई न करें. इससे कान की त्वचा या पर्दा फट सकता है.

बार-बार कान में उंगली डालना भी संक्रमण का कारण बन सकता है.

डॉक्टर से कब मिलना जरूरी है?

अगर कान में तेज दर्द, खून, सुनने में दिक्कत या चक्कर आ रहे हों.

अगर घरेलू उपायों से राहत न मिले.

अगर कान में बार-बार वैक्स जमा हो रहा हो.

कान की सफाई करना जरूरी है, लेकिन ये एक सेंसिटिव अंग है. यहां बताए गए घरेलू उपाय न केवल आसान हैं, बल्कि सुरक्षित भी हैं, बशर्ते सही तरीके से किए जाएं.

