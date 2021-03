Weight Loss: क्या सुबह एक्सरसाइज करने से फायदे बढ़ जाते हैं? वर्कआउट करने का सबसे सही समय कौन सा है? एक्सपर्ट से जानें

Weight loss: अगर आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं, तो आप किसी भी समय एक्सरसाइज कर सकते हैं

खास बातें एक शाम की कसरत सुबह की कसरत जितनी ही प्रभावी हो सकती है.

अच्छे परिणाम के लिए दिन में कभी भी वर्कआउट करें.

जब व्यायाम की बात आती है तो स्थिरता और नियमितता प्रमुख है.

Is It Good To Workout At Night?: क्या आप मानते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करना शाम को व्यायाम करने से बेहतर है? तब शायद यह लेख आपके विचार को बदल दे. आम धारणा भी यही कारण है कि बहुत से लोग एक दिन भी कसरत नहीं करते हैं. एक काम की समय सीमा से लेकर सामाजिक जिंदगी तक, रात को देर से सोना कई कारणों से हो सकता है और हम में से ज्यादातर लोगों के लिए, इसके बाद समय पर जागने में सक्षम होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जब से आप अपनी सुबह की कसरत से चूक गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे शाम को करने से आपको कोई कम लाभ मिलेगा.

क्या सुबह कसरत के लिए सबसे अच्छा समय है? | Is It Best Time To Workout In The Morning?