गुरुग्राम में निशाने पर नामी चेहरे... राहुल फाजिलपुरिया, फाइनेंसर रोहित और अब एल्विश यादव!

गुरुग्राम हाल ही में लगातार हमलों की वजह से चर्चा में है. निशाने पर हैं शोबिज और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नाम. हाल की तीन बड़ी घटनाओं ने शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जुलाई में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई, अगस्‍त में फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शोकीन की हत्‍या कर दी गई थी और अब बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की घटना. ताजा घटना से जहां एक ओर दहशत का माहौल है, वहीं इन घटनाओं के बाद गुरुग्राम में पुलिसिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं. लोगों के बीच चर्चा तेज है कि जब नामी हस्तियां भी सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी.

गुरुग्राम पुलिस ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए कई गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. अधिकारियों का कहना है कि अपराधी की पहचान हो गई है, जल्द ही वे पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

एल्विश यादव के घर पर फायरिंग

रविवार (17 अगस्त 2025) सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 56 में बिग बॉस फेम यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की. तीन बाइक-सवार संदिग्धों ने लगभग 15 से 24 गोलियां चलाईं, और फिर मौके से फरार हो गए. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. एल्विश यादव मौके पर नहीं थे. उनके घर पर सिर्फ स्टाफ और देखभाल करने वाला मौजूद था, जिन्हें कोई चोट नहीं आई. फायरिंग सुबह लगभग 5:30–6:00 बजे के बीच हुई थी, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है. घटना ने एरिया की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं-प्रशासन और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं. संदिग्धों का पता लगाने के लिए मनहंट अभियान शुरू हुआ है; फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही है. पुलिस पूरी घटनास्थल की छानबीन कर रही है-गोलियों के खोखे, निशान और कैमरों को खंगाला जा रहा है. पुलिस की कार्रवाई जारी है.



राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग

14 जुलाई 2025 की रात, गुरुग्राम के सेक्टर 71 SPR (Southern Peripheral Road) में हरियाणवी सिंगर-रैपर राहुल फाजिलपुरिया की कार पर दो गोलियां चलाई गईं. गनीमत रहा कि वो सुरक्षित बच गए. गोली कार में नहीं लगी, वह पोल पर लगी और राहुल बाल-बाल बचे. बदशाहपुर पुलिस ने FIR दर्ज की, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई. सोनीपत निवासी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, जिसने गाड़ी किराये पर ली थी. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि निशानेबाज घटना से पहले स्थान और रूट का रीकॉन्थ करना चाहते थे.

संगठित अपराध से जुड़े सुनील सरधानिया ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली और दी गई रकम चुकाने की धमकी दी-लेकिन यह दावा विवादस्पद माना जा रहा है. सुनील सरधानिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली. उसने पोस्ट में कहा कि राहुल फाजिलपुरिया ने भाई दीपक नांदल से 5 करोड़ रुपए लिए हैं जो वो नहीं दे रहा है.पैसे नहीं दिए तो हर महीने राहुल के एक-एक करीबियों को मारा जाएगा. उसने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो ऐसे हम राहुल के 10 करीबी को मारेंगे.

राहुल के फाइनेंसर रोहित शोकीन की हत्या

4 अगस्त 2025 को रोहित शोकीन (40 वर्षीय), जो कि फाजिलपुरिया के फाइनेंसर माने जाते थे, की सेक्टर 77 के पास पाम हिल्‍स सोसायटी के सामने बाइक सवारों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी. हमलावरों ने लगभग 20–25 गोलियां चलाईं. शोकीन को सिर, गर्दन, सीना, पेट, और अन्य जगहों पर करीब 14 गोली लगी. हत्या को गुटीय दुश्मनी और एक निजी झगड़े से जोड़ा जा रहा है. मुख्य संदिग्ध दीपक नंदल रिश्ता और अपमान को लेकर शोकीन से नाराज थे. हत्या की योजना पहले से बनी हुई थी.

पुलिस जांच में पाया गया कि शोकीन और फाजिलपुरिया के बीच पेशेवर संबंध रहे थे, लेकिन फाजिलपुरिया ने कर्ज की बात से इंकार किया. सोशल मीडिया पर सरधानिया ने इस हत्या की भी जिम्मेदारी ली-उन्हें हिंसा की धमकी देने और फसाने के आरोप हैं. पुलिस ने नंदल और सरधानिया को आरोपी बनाया है और FIR में नाम शामिल करने की तैयारी कर रही है. हमलावरों की तलाश जारी है.