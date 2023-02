Vitamin D Deficiency: इन 5 लोगों में होती है इस विटामिन की भारी कमी, जानें दूर करने के आसान तरीके

कैप्शन में, पूजा लिखती हैं, "विटामिन डी वास्तव में विटामिन के बजाय एक हार्मोन है और हमारी हड्डियों के लिए सिर्फ ताकत की तुलना में कहीं ज्यादा जरूरी है."

किन कारणों से होती है विटामिन डी की कमी | What Causes Vitamin D Deficiency

1) मोटापा

अगर आप अधिक वजन वाले या मोटे हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी कम होने की संभावना है. पूजा मखीजा का कहना है कि ऐसा ज्यादा मात्रा में सीरम के साथ-साथ फैट और मसल्स में वॉल्यूमेट्रिक डाइल्यूशन के कारण होता है.

2) त्वचा का रंग

अगर आपकी त्वचा सांवली है, तो इससे विटामिन डी की कमी हो सकती है. पोषण विशेषज्ञ का कहना है कि त्वचा जितनी गहरी होगी, विटामिन डी का सिंथेसिस उतना ही कम होगा, क्योंकि मेलेनिन विटामिन के एब्जॉर्ब्शन और सिंथेसिस में हस्तक्षेप करता है.

3) कुछ दवाएं

अगर आप लिपिड-कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है. इसलिए, अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाएं ले रहे हैं, तो इससे विटामिन डी की कमी बढ़ जाएगी.

4) कुछ ट्रीटमेंट

अगर आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है, तो इससे फैट मैलाब्जॉर्प्शन हो सकता है. इससे गैस्ट्रिक स्लीप और गैस्ट्रिक बाईपास विटामिन डी की कमी को बढ़ा सकते हैं.

5) पाचन संबंधी समस्याएं

अगर आप आईबीएस जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो यह एक कारण हो सकता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो, जो वसा में घुलनशील विटामिन है.

At last, Pooja concludes by saying, "Hope if you are in any of these categories, do have your levels tested and speak to your nutritionist to get started on oral Vitamin D supplementation."

Disclaimer: This content including advice provides generic information only. It is in no way a substitute for a qualified medical opinion. Always consult a specialist or your own doctor for more information. NDTV does not claim responsibility for this information.