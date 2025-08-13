Vitamin D की कमी क्यों होती है, डॉक्टर ने बताया इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या कब और कैसे खाना चाहिए

Vitamin D Deficiency: हमारे शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में सभी तरह के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाए. आज हम बात करेंगे विटामिन D की. विटामिन डी के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि ये केवल हड्डियों के लिए जरूरी होता है, लेकिन हकीकत ये है कि विटामिन डी ना सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए जरूरी होता है बल्कि इसके साथ-साथ ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी ये मदद करता है. बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी होता है. बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए भी इसकी जरूरत होती है और इसके साथ-साथ अच्छी स्किन और अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए भी विटामिन डी चाहिए होता है. लेकिन इतना जरूरी विटामिन होने के बावजूद भी 90 प्रतिशत लोगों के अंदर इसकी कमी पाई जाती है. अगर आपको भी विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर सलीम जैदी ने इसकी कमी को पूरा करने के कुछ नायाब नुस्खे शेयर किए हैं. आइए जानते हैं-

विटामिन डी की कमी क्यों होती है ( Cause of Vitamin D Deficiency)

सबसे पहले बात करें कि शरीर में विटामिन डी की कमी क्यों होती है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है सूरज की रोशनी में कम समय बिताना. अगर आप एक दिन में एक घंटे से भी कम समय में धूप की रोशनी में रहते हैं तो आपके अंदर इसकी कमी होना लाजमी है.

अगर आप सनलाइट के एक्सपोजर में रहते भी हैं और उस टाइम अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर के रखते हैं और छाते का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में भी आपको सूरज से विटामिन डी नहीं मिलता है.

कुछ खाने-पीने की चीजों से भी आपको विटामिन डी मिल सकता है-

अंडा फिश चिकन मीट दूध

लेकिन सिर्फ ये डाइट आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर सकती है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपके पास समय कम है और आप एक घंटा सूरज की रोशनी में नही बैठ सकते हैं तो आपको क्या करना चा(हिए.

सप्लीमेंट्स (Supplimesnts)

ऐसे में आप सप्लीमेंट्स की मदद ले सकते हैं. लेकिन इनको लेते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आपको ऐसे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए जो अच्छी कंपनी का है और उसके अंदर जो कांपोजीशन है वो पूरी है. अगर कोई ऐसा प्रोजक्ट आप ले लेते हैं विटामिन डी का जिसके अंदर कांपोजीशन कम है या ज्यादा तो इससे आपको इसके फायदे नहीं मिलेंगे बल्कि आपको नुकसान भी हो सकते हैं. क्योंकि कम होने पर ये इसकी कमी को पूरा नहीं कर पाता है इसकी अधिकता और आप लंबे समय से इसका सेवन करके हैं तो आपके अंगर इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है.

एडल्ट इंसान को कितना विटामिन डी चाहिए (1500-2000 इंटरनेशनल यूनिट). अपना प्रोडक्ट खरीदते समय ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

किस समय लेना चाहिए सप्लीमेंट्स ( Right Time to Eat Suppliments)

सुबह नाश्ता करने के बाद विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का सेवन करना सबसे ज्यादा लाभदायी होता है. शाम को या देर रात लेने से नींद में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है.

