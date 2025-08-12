स्किन पर भी नजर आते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया ये साइन दिखने पर क्या करें

Vitamin D Deficiency Symptoms on Face: विटामिन डी हमारे शरीर के लिए जरूरी तमाम पोषक तत्वों में से एक है. ये न केवल हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने और मूड बेहतर रखने में भी अहम योगदान करता है. इससे अलग विटामिन डी हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए भी जरूरी है. ऐसे में शरीर में इस जरूरी विटामिन की कमी होने पर स्किन पर भी सीधा असर पड़ता है. हाल ही में फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने विटामिन डी की कमी होने पर स्किन पर नजर आने वाले कुछ लक्षणों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इसकी कमी के लक्षण त्वचा पर कैसे दिखते हैं, साथ ही जानेंगे ये लक्षण नजर आने पर क्या करना चाहिए.

स्किन पर नजर आने वाले इन साइन को न करें नजरअंदाज

डॉक्टर सरीन बताते हैं, विटामिन डी की कमी होने पर अचानक चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्ने निकल सकते हैं.

त्वचा रूखी, बेजान और खुरदरी हो सकती है.

कुछ लोगों में एक्जिमा जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं, जिसमें स्किन पर लाल, खुजलीदार पैच बनने लगते हैं.

इससे अलग डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, विटामिन D की कमी सिर्फ त्वचा को ही नहीं, बल्कि बालों और नाखूनों को भी कमजोर बना देती है. इससे हेयर ग्रोथ धीमी हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं. साथ ही नाखून पतले, खुरदरे हो जाते हैं और बीच से टूटने या फटने लगते हैं.

डॉक्टर बताते हैं, विटामिन D हमारे शरीर में केराटिन प्रोटीन के निर्माण और स्किन रिपेयर में मदद करता है. इसकी कमी से स्किन की हीलिंग धीमी हो जाती है, बाल कमजोर हो जाते हैं और नाखून आसानी से टूटने लगते हैं.

डॉ. सरीन के मुताबिक, अगर आपको ऊपर बताए गए संकेत नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले विटामिन D लेवल की जांच करवाएं. इसके बाद-

रोजाना 10–20 मिनट सुबह की हल्की धूप में समय बिताएं.

मछली, अंडे की जर्दी और मशरूम जैसे फूड्स खाएं. ये विटामिन D से भरपूर होते हैं.

इन सब से अलग अगर कमी ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन D सप्लीमेंट लेना शुरू करें.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, विटामिन D की कमी को नजरअंदाज करना सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए भी नुकसानदायक है. समय रहते इसके संकेत पहचानकर सही कदम उठाना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.