Fatty Liver Symptoms on Skin: ध्‍यान दें, स्किन पर दिखने वाले लक्षण होते हैं लिवर के बीमार होने का संकेत.

First Signs of Liver Disease: अपनी स्किन में आ रहे बदलावों को सिर्फ एजिंग (Aging) या कोई आम समस्या मानकर नजरअंदाज करने की गलती न करें. ये स्किन ही है जो आपके शरीर के भीतर क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं उसके संकेत भी देती है. खासतौर से लिवर (Changes in Liver) से जुड़े बदलावों को सबसे पहले बयां करती है आपकी स्किन. अगर स्किन पर आपको कुछ ऐसे चेंजेस (Skin Issue) दिखें, जो पहले कभी नजर न आए हों. तो उन्हें सिर्फ त्वचा से जुड़ी समस्या मानने की जगह डॉक्टर को जरूर दिखाएं. हो सकता है कि आपकी स्किन ये इशारा कर रही हो कि आपका लिवर सामान्य से फैटी (Fatty Liver) हो रहा है. स्किन में खुजली (Liver Disease Itching), रेशेज (Skin Rashes) कुछ भी स्किन पर नजर आए तो इन संकेतों की गंभीरता को जरूर समझें.

इन लक्षणों से करें लिवर की खराबी की पहचान | What are the skin signs of liver disease?