नेशनल अवार्ड विनर फिर भी कोई एक्ट्रेस नहीं करना चाहती थी काम, जीनत अमान ने बदली इस लड़के की तकदीर, बना 350 फिल्मों का हीरो

बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे हैं, जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद बड़ा मुकाम हासिल किया था. शुरुआत में स्ट्रगलिंग एक्टर्स को अपने सीनियर एक्टर्स की बहुत सुननी पड़ी थी. बात कर रहे हैं एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की, जिन्हें राजकुमार ने यह तक कह दिया था कि कैसे-कैसे लोग एक्टर बनने आ जाते हैं. लेकिन मिथुन के लिए लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई. उन्हें इस बात पर भी खूब सुनने का मिला था कि उनका स्किन कलर भी ठीक नहीं है. 350 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले मिथुन अपने नॉर्मल फेस लुक से आम आदमी के हीरो बनकर रह गए थे. मिथुन अपने सांवले रंग पर किए गए कमेंट्स को याद कर खूब रोया करते थे. अपने हालिया इंटरव्यू में एक्टर ने खुलासा किया कि अगर इस एक्ट्रेस ने उनका साथ नहीं दिया होता तो आज वह बॉलीवुड स्टार नहीं बन पाते.



एक्ट्रेस नहीं करती थी साथ में काम

1979 में फिल्म मृगया से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले मिथुन ने पहली ही फिल्म से बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता था. बावजूद इसके उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था. एक्टर ने बताया, 'मेरे साथ कोई भी बड़ी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी, उन सभी को लगता था कि मैं एक छोटा सा एक्टर हूं, मैं कभी बड़ा स्टार नहीं बन सकूंगा, मेरे बारे में बहुत बातें बनती थीं, इन सब बातों को याद कर मुझे आज भी दुख होता है, मुझे कई फिल्मों में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि मेरा स्किन कलर बाकी स्टार से काफी डार्क था, लेकिन मेरी किस्मत चमकाने वाली कोई और नहीं बल्कि जीनत अमान थीं'.



फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड

मिथुन ने आगे बताया, 'जीनत अमान ने मेरे साथ काम करने से बिल्कुल भी मना नहीं किया, जीनत जी ने मुझे देखा और कहा कि मैं अच्छा दिखता हूं और मेरे साथ काम किया'. साल 1982 में मिथुन ने फिल्म डिस्को डांसर की, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई. इस फिल्म से मिथुन के लिए दरवाजे खुल गए. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपये और ओवरसीज में 95 करोड़ रुपये कमाए थे. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन की फिल्म डिस्को डांसर देश की पहली 100 करोड़ी फिल्म बनी. मिथुन आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.





