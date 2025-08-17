लिवर के डॉक्टर ने बताए फैटी लिवर के सारे सीक्रेट्स, जान लें मास्टर प्लेयर ऑर्गन को पावरफुल बनाने के अचूक उपाय

Liver Health: लिवर हमारे शरीर का पावरहाउस है. सारी बीमारियां इसी के इर्द-गिर्द घूमती हैं. जब हमारा लिवर थोड़ा भी इफेक्ट होता है, तो शरीर में कुछ न कुछ दिक्कतें होने लगती है. इतना ही नहीं डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सभी बीमारियां अनहेल्दी लिवर के कारण होती हैं. इसलिए हम सभी को लिवर को हेल्दी रखने के उपाय (Liver Healthy Rakhne Ke Upay) जरूर करने चाहिए. लिवर को पावरफुल बनाने के लिए घरेलू नुस्खे भी बहुत कारगर हैं. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होता है लिवर को कैसे मजबूत करें (How To Make Liver Strong) और लिवर की कमजोरी की दिक्कत को कैसे सुधारें. लिवर कैसे हमारी बॉडी के लिए एक मस्टर प्लेयर की तरह काम करता है और इसके बीमार होने पर कौन सा दिक्कतें हो सकती हैं ये सारी बातें जानने के लिए हमने बात की लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरीन से. तो चलिए जानते हैं अपने लिवर को हेल्दी और मजबूत क्यों रखना चाहिए और इसके लिए क्या उपाय करना कारगर है.

लिवर को मास्टर प्लेयर क्यों कहते हैं?

लिवर शरीर के हर हिस्से को एनर्जी देने में मदद करता है. यह एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रिपेयर भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसे सही पोषण और देखभाल देनी होती है. अगर लिवर हेल्दी है, तो पूरा शरीर हेल्दी रहेगा.

लिवर की बीमारी 4 स्टेज में बढ़ती है. डॉ. सरीन कहते हैं फैटी लिवर, इस अंग के खराब होने की पहली स्टेज है. इसमें लिवर में चर्बी जमने लगती है. यह स्थिति ज्यादातर खराब खान-पान, मोटापा, शराब पीने या डायबिटीज की वजह से होती है.

यह भी पढ़ें: एक मिनट में तनाव से राहत के पाने उपाय, बिजी लाइफ वालों के लिए सबसे आसान ट्रिक्स

फैटी लिवर क्या है? (What Is Fatty Liver)

डॉ. सरीन बताते हैं कि फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर में चर्बी जमा हो जाती है. यह चुपचाप बढ़ती है और शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते. लेकिन, धीरे-धीरे यह लिवर को नुकसान पहुंचाने लगती है. फैटी लिवर की वजह से डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

फैटी लिवर के लक्षण (Symptoms of Fatty Liver)

थकान महसूस होना

पेट के दाहिने हिस्से में हल्का दर्द

भूख कम लगना

वजन बढ़ना या घटना

त्वचा पर पीलापन

फैटी लिवर को पहचानने के आसान तरीके:-

पेट के आसपास वजन बढ़ना

दाहिनी पसली के नीचे दर्द या बेचैनी

त्वचा की सिलवटों का काला पड़ना

बालों का झड़ना

भूख न लगना और मतली

ऊपर बताए गए ये संकेत बताते हैं कि लिवर में सूजन या फैट जमा हो रहा है.

लिवर को हेल्दी रखने के अचूक उपाय (Liver Ko Healthy Rakhne Ke Upay)

1. नींबू और गुनगुना पानी

सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से लिवर डिटॉक्स होता है और फैट कम होता है. ये लिवर को हेल्दी रखने का सबसे सरल और कारगर घरेलू उपाय है.

2. हल्दी वाला दूध

हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लिवर को सूजन से बचाते हैं. इसलिए रोज एक गिलास हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए फायदे का सौदा है.

यह भी पढ़ें: क्या फ्रेंच फ्राइज से बढ़ जाता है डायबिटीज का खतरा? नई स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे

3. पपीता और गाजर

ये दोनों फल लिवर को साफ करने में मदद करते हैं और फैटी लिवर को कंट्रोल करते हैं. अपनी डाइट में इन 2 चीजों को जरूर शामिल करें.

4. व्यायाम और योग

हर दिन कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी लिवर को एक्टिव और हेल्दी बनाए रखती है. ऐसा करने से लिवर की फंक्शनिंग बेहतर होती है.

5. शराब और फ्राइड फूड्स से दूरी

शराब और ज्यादा ऑयली फूड लिवर पर सीधा असर डालते हैं. इन्हें कम करना बेहद जरूरी है. वर्ना आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब लिवर डिजीज की चपेट में आ गए.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)