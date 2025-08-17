विज्ञापन

लिवर को करना है साफ तो महीने में एक दिन पी लें यह जूस, नहीं होगी Fatty Liver की दिक्कत

Liver Detox Drink: फैटी लिवर को ठीक करने का सबसे तेज तरीका क्या है? यहां जानिए क्या पीने पर लिवर की गंदगी साफ होती है और शरीर से बाहर निकल जाती है. 

लिवर को करना है साफ तो महीने में एक दिन पी लें यह जूस, नहीं होगी Fatty Liver की दिक्कत
How To Detox Fatty Liver: फैटी लीवर में सुबह क्या पीना चाहिए?

Liver Health: फैटी लिवर की दिक्कत को समय रहते ठीक ना किया जाए तो यह पूरी सेहत को प्रभावित करने लगती है. फैटी होने पर लिवर में गंदगी जमना शुरु हो जाती है जिससे लिवर सही तरह से काम नहीं कर पाता है और डैमेज होने लगता है. ऐसे में लाइफस्टाइल में बदलाव करके और खानपान को बेहतर करके फैटी लिवर (Fatty Liver) को डिटॉक्स किया जा सकता है. यहां ऐसी ही एक ड्रिंक (Liver Detox Drink) का जिक्र किया जा रहा है जिसे महीने में सिर्फ एक बार पिया जाए तो लिवर डिटॉक्स हो सकता है. इस ड्रिंक से लिवर की अच्छी सफाई हो जाती है और इसे बनाना भी आसान है. इस नुस्खे को आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज द्वारा शेयर किया गया है. जानिए कौनसी है यह ड्रिंक. 

लिवर डिटॉक्स करने के लिए ड्रिंक | Homemade Drink For Liver Detox 

लिवर को साफ करने के लिए 2 चम्मच पुदीने के रस (Mint Juice) में एक चम्मच नींबू का रस मिला लें. इसमें थोड़ा सा काला नमक डालकर मिक्स करें और पी लें. इसे महीने में एक बार पिया जाता है. 25 से 30 दिनों में लिवर को साफ करने का यह एक अच्छा तरीका है. पुदीना एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिवर को डिटॉक्स करके लिवर फंक्शन बेहतर करते हैं. इससे पाचन को भी फायदे मिलते हैं और लिवर फैट कम होता है. विटामिन सी से भरपूर नींबू भी लिवर के लिए फायदेमंद होता है. इससे लिवर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और बाइल प्रोडक्शन स्टिम्यूलेट होता है. साथ ही लिवर बेहतर तरह से डिटॉक्स हो पाता है. 

कॉफी भी है फायदेमंद 

गट डॉक्टर सौरभ सेठी के अनुसार, लिवर के लिए कॉफी बेहद फायदेमंद साबित होती है. आप दिन में 1 से 2 बार कॉफी का सेवन कर सकते हैं. इस बात का ध्यान रखें कि कॉफी के दोनों कप के बीच कम से कम 6 घंटों का अंतराल रहे. इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करने से बचें. 

खाएं विटामिन ई से भरपूर फूड्स 

सूखे मेवे, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ई (Vitamin E) की अच्छी स्त्रोत होती हैं. इन फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं. इनसे लिवर की इंफ्लेमेशन कम होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने में मदद मिलती है. 

आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा खाएं हल्दी 

आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का कहना है कि लिवर को डिटॉक्स करने के लिए और लिवर की सेहत अच्छी रखने के लिए हल्दी (Turmeric) का सेवन किया जा सकता है. हल्दी को आयुर्वेद में गोल्डन लिवर प्रोटेक्टर कहा गया है. यह लिवर की सूजन को भी कम करती है. 

