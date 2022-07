High Cholesterol Signs: ये संकेत बताते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाथ और पैरों की नसें हो रही हैं ब्लॉक, तुरंत करें ये काम

High Cholesterol लेवल हमारे हाथ और पैरों में भी कुछ संकेत दिखाता है.

खास बातें हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाथ और पैरों में भयंकर दर्द होने लगता है.

हमें शरीर में कोलेस्ट्रॉल का एक संतुलित लेवल बनाए रखना चाहिए.

कोलेस्ट्रॉल आपके खून में मौजूद एक मोम जैसा पदार्थ होता है.

Signs Of Cholesterol In Legs And Arms: हृदय रोगों के सबसे बड़े कारकों के रूप में हाई कोलेस्ट्रॉल पहला कारक एक है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल (Cholesterol Level) हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है. जो बात हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) को लेकर ज्यादा चिंता का विषय है वह ये कि अक्सर यह लक्षणों या किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट के जरिए खुद महसूस नहीं होता है, यही वजह है कि इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है. हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण (Symptoms Of High Cholesterol) पहचानना काफी मुश्किल होता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो यह खतरनाक हो जाता है. यहां शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल के संकेतों (Signs Of High Cholesterol) को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं.

हाई कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है? | What Does High Cholesterol Mean?