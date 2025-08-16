विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: हरभजन ने बताया क्यों एशिया कप की टीम से संजू सैमसन को किया बाहर, गिल को लेकर क्या दी दलील

Harbhajan Singh Asia Cup Team: हरभजन सिंह ने एशिया कप के लिए अपनी टीम का एलान कर सबको चौंका दिया है. उन्होंने अपनी टीम में संजू सैमसन को जगह नहीं दी है.

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: हरभजन ने बताया क्यों एशिया कप की टीम से संजू सैमसन को किया बाहर, गिल को लेकर क्या दी दलील
Harbhajan Singh: हरभजन ने एशिया कप के लिए अपनी टीम चुनी है
  • पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एशिया कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम में संजू सैमसन को शामिल नहीं किया है.
  • हरभजन ने केएल राहुल और फिटनेस के आधार पर ऋषभ पंत को विकेटकीपर के रूप में टीम में जगह दी है.
  • शुभमन गिल को हरभजन ने तीसरे नंबर पर रखा है लेकिन उन्हें टीम का कप्तान नहीं बनाया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एशिया कप की टीम के 19 अगस्त को होनेवाले एलान से पहले पूर्व टेस्ट क्रिकेटर टर्बनेटर हरभजन सिंह ने अपनी 15 सदस्यों वाली टीम का एलान कर सबको चौंका दिया है. चौंकाने वाली बात इसलिए भी है कि तमाम अटकलबाज़ियों के बीच उन्होंने अपनी 15 सदस्यों वाली टीम में संजू सैमसन को जगह नहीं दी है. जबकि, कई जानकार विकेटकीपर-ओपनर के तौर पर संजू सैसमसन को टीम के लिए करीब-करीब पक्का मान रहे हैं. लेकिन भज्जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए जो अपनी 15 सदस्यों वाली टीम चुनी उसमें संजू जगह बनाते नहीं दिख रहे हैं. 

संजू को इसलिए किया टीम से बाहर

भज्जी ने अपनी टीम में केएल राहुल और फिटनेस की शर्त पर, अगर मुमकिन हो तो, ऋषभ पंत को जगह दी है. लेकिन इंग्लैंड में लगी चोट के बाद ऋषभ पंत का एशिया कप खेलना मुश्किल नज़र आता है. ऐसे में टीम इंडिया के विकेटकीपर का रोल उनके मुताबिक केएल राहुल निभा सकते हैं. जबकि, उनकी टीम में ओपनर का रोल यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा निभाते नज़र आते हैं. 

शुभमन गिल को तवज्जो, लेकिन कप्तानी नहीं

भज्जी ने टेस्ट टीम के कप्तान और शानदार फॉर्म में खेल रहे शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर तवज्जो दी है. जबकि, उन्हें टीम का कप्तान नहीं बनाया है. गिल को उन्होंने ओपनर के तौर पर भी नहीं चुना है. लेकिन उनका मानना है मौजूदा हालात में गिल टीम की धुरी बन सकते हैं. 

हर फॉर्मैट का खिलाड़ी हैं गिल

वो कहते हैं, “आपको यह समझने की ज़रूरत है कि टी-20 फ़ॉर्मेट सिर्फ़ गेंद को हिट करने के बारे में नहीं है.  और, अगर शुभमन गिल हिट करने का फ़ैसला करते हैं तो वह किसी से कम नहीं हैं. वह जिस तरह के बल्लेबाज़ हैं, उनका खेल ज़बरदस्त है. उनके बेसिक्स मज़बूत हैं और वह मैदान के हर तरफ़ रन बना सकते हैं, चाहे फ़ॉर्मेट कोई भी हो." 

हरभजन गिल को लेकर ये भी कहते हैं, “अगर आप आईपीएल देखें, तो उन्होंने हर सीज़न में रन बनाए हैं. वह ऑरेंज कैप विनर हैं जो आपको यूं ही आपको नहीं मिल जाता. ऐसा नहीं है कि वह 120 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करते हैं, वह 160 या 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करते हैं."

हरभजन सिंह की चुनी गई एशिया कप 2025 टीम: 1. यशस्वी जायसवाल, 2.अभिषेक शर्मा, 3. शुभमन गिल, 4. सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5. हार्दिक पंड्या, 6. श्रेयस अय्यर, 7. वॉशिंगटन सुंदर, 8. केएल राहुल/ऋषभ पंत, 9. रियान पराग, 10. कुलदीप यादव, 11. अक्षर पटेल, 12. मोहम्मद सिराज, 13. जसप्रीत बुमराह, 14. अर्शदीप सिंह.

यह भी पढ़ें: क्या 'बेबी डिविलियर्स' के लिए CSK ने तोड़े नियम? अश्विन ने उठाए सवाल तो फ्रेंचाइजी ने दिया ये जवाब

यह भी पढ़ें: क्या हार्दिक से है राइवलरी, क्यों निकाले गए IPL कमेंट्री पैनल से? इरफान पठान ने दिए सभी सवालों के जवाब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harbhajan Singh, Cricket, India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com