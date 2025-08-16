Asia Cup 2025: हरभजन ने बताया क्यों एशिया कप की टीम से संजू सैमसन को किया बाहर, गिल को लेकर क्या दी दलील

एशिया कप की टीम के 19 अगस्त को होनेवाले एलान से पहले पूर्व टेस्ट क्रिकेटर टर्बनेटर हरभजन सिंह ने अपनी 15 सदस्यों वाली टीम का एलान कर सबको चौंका दिया है. चौंकाने वाली बात इसलिए भी है कि तमाम अटकलबाज़ियों के बीच उन्होंने अपनी 15 सदस्यों वाली टीम में संजू सैमसन को जगह नहीं दी है. जबकि, कई जानकार विकेटकीपर-ओपनर के तौर पर संजू सैसमसन को टीम के लिए करीब-करीब पक्का मान रहे हैं. लेकिन भज्जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए जो अपनी 15 सदस्यों वाली टीम चुनी उसमें संजू जगह बनाते नहीं दिख रहे हैं.

संजू को इसलिए किया टीम से बाहर

भज्जी ने अपनी टीम में केएल राहुल और फिटनेस की शर्त पर, अगर मुमकिन हो तो, ऋषभ पंत को जगह दी है. लेकिन इंग्लैंड में लगी चोट के बाद ऋषभ पंत का एशिया कप खेलना मुश्किल नज़र आता है. ऐसे में टीम इंडिया के विकेटकीपर का रोल उनके मुताबिक केएल राहुल निभा सकते हैं. जबकि, उनकी टीम में ओपनर का रोल यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा निभाते नज़र आते हैं.

शुभमन गिल को तवज्जो, लेकिन कप्तानी नहीं

भज्जी ने टेस्ट टीम के कप्तान और शानदार फॉर्म में खेल रहे शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर तवज्जो दी है. जबकि, उन्हें टीम का कप्तान नहीं बनाया है. गिल को उन्होंने ओपनर के तौर पर भी नहीं चुना है. लेकिन उनका मानना है मौजूदा हालात में गिल टीम की धुरी बन सकते हैं.

हर फॉर्मैट का खिलाड़ी हैं गिल

वो कहते हैं, “आपको यह समझने की ज़रूरत है कि टी-20 फ़ॉर्मेट सिर्फ़ गेंद को हिट करने के बारे में नहीं है. और, अगर शुभमन गिल हिट करने का फ़ैसला करते हैं तो वह किसी से कम नहीं हैं. वह जिस तरह के बल्लेबाज़ हैं, उनका खेल ज़बरदस्त है. उनके बेसिक्स मज़बूत हैं और वह मैदान के हर तरफ़ रन बना सकते हैं, चाहे फ़ॉर्मेट कोई भी हो."

हरभजन गिल को लेकर ये भी कहते हैं, “अगर आप आईपीएल देखें, तो उन्होंने हर सीज़न में रन बनाए हैं. वह ऑरेंज कैप विनर हैं जो आपको यूं ही आपको नहीं मिल जाता. ऐसा नहीं है कि वह 120 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करते हैं, वह 160 या 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करते हैं."

हरभजन सिंह की चुनी गई एशिया कप 2025 टीम: 1. यशस्वी जायसवाल, 2.अभिषेक शर्मा, 3. शुभमन गिल, 4. सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5. हार्दिक पंड्या, 6. श्रेयस अय्यर, 7. वॉशिंगटन सुंदर, 8. केएल राहुल/ऋषभ पंत, 9. रियान पराग, 10. कुलदीप यादव, 11. अक्षर पटेल, 12. मोहम्मद सिराज, 13. जसप्रीत बुमराह, 14. अर्शदीप सिंह.

