Shilpa Setty ने बताए स्टेप एरोबिक्स के बड़े फायदे और इसे करने के सबसे आसान तरीके

Step Aerobics Benefits: शिल्पा शेट्टी वीडियो में एरोबिक्स स्टेप वर्कआउट करती दिख रही हैं. यह न सिर्फ मजेदार है बल्कि शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद भी है. खास बात यह है कि इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है.

Shilpa Shetty Step Aerobics: शिल्पा शेट्टी ने एरोबिक्स स्टेप वर्कआउट का वीडियो किया शेयर.

Shilpa Shetty Step Aerobics: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया तक उन्होंने बार-बार यह साबित किया है कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो शरीर को फिट और एक्टिव रखा जा सकता है. सोमवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह कसरत करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने एक दिलचस्प कैप्शन लिखा है, "कूदो, झुको, लेकिन कभी रुको मत."

शिल्पा शेट्टी वीडियो में एरोबिक्स स्टेप वर्कआउट करती दिख रही हैं. यह न सिर्फ मजेदार है बल्कि शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद भी है. खास बात यह है कि इसे कहीं भी, कभी भी किया जा सकता है.

इस वर्कआउट से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

शिल्पा ने खुद अपनी पोस्ट में इन फायदों को साफ-साफ बताया है. सबसे पहला फायदा यह है कि स्टेप एक्सरसाइज दिल के लिए बहुत फायदेमंद है. जब आप लगातार कुछ समय तक इस तरह की मूवमेंट करते हैं, तो आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती है, जिससे उसका व्यायाम होता है. इससे न सिर्फ दिल मजबूत होता है, बल्कि आपका स्टैमिना भी बढ़ता है.

दूसरा फायदा है कैलोरी बर्न करना

इस तरह की एक्सरसाइज में शरीर के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं और तेज गति से मूवमेंट होता है. ऐसे में शरीर ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और वजन कम होता है.

तीसरा फायदा यह है कि यह दिमाग को भी एक्टिव रखता है

जब आप वर्कआउट में मूवमेंट और तालमेल पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है. ऐसे में आपकी फोकस करने की ताकत बढ़ती है और आप बाकी कामों में भी ज्यादा ध्यान दे पाते हैं.

शिल्पा का कहना है कि इस एक्सरसाइज में फोकस और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जो आपके दिमाग को भी एक तरह से कसरत देता है. चौथा बड़ा फायदा यह है कि यह आपके जांघों, घुटनों और हिप्स के आसपास की चर्बी को कम करती है और मांसपेशियों को मजबूत करती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

