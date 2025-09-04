विज्ञापन

जानें 38 की उम्र में 25 की दिखने वाली श्रद्धा कपूर की खूबसूरती का राज

Shraddha Kapoor Lifestyle: श्रद्धा कपूर की खूबसूरती का राज सिर्फ मेकअप नहीं, बल्कि उनका हेल्दी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव अप्रोच है. सही खानपान, योग और अच्छी नींद उन्हें उम्र से कम दिखने में मदद करते हैं.

श्रद्धा कपूर की ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट, जिसे आप भी अपना सकते हैं

Shraddha Kapoor Beauty Secrets: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी एक्टिंग और मासूम मुस्कान के लिए जानी जाती हैं. आज उनकी उम्र 38 साल है, लेकिन उन्हें देखकर लगता है जैसे वो अभी भी 25 की हों. आखिर ऐसा क्या है जो उनकी स्किन और फिटनेस को इतना यंग और फ्रेश बनाए रखता है? आइए जानते हैं श्रद्धा कपूर के 5 खास राज.

नेचुरल डायट और हेल्दी लाइफस्टाइल | shraddha kapoor diet plan

श्रद्धा तैलीय और जंक फूड से दूरी बनाकर रखती हैं. हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, उनका डाइट प्लान हेल्दी सलाद, ताजे फल और प्रोटीन से भरपूर होता है. वो ज्यादा पानी पीती हैं और डिटॉक्स ड्रिंक को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाती हैं.

योगा और रेगुलर एक्सरसाइज | How Shraddha Kapoor looks so young

फिटनेस के लिए श्रद्धा योग और पिलाटेस पर भरोसा करती हैं. हफ्ते में 4–5 दिन एक्सरसाइज करना उनका नियम है. उनका मानना है कि वर्कआउट से न सिर्फ बॉडी बल्कि स्किन पर भी नेचुरल ग्लो आता है.

स्किन केयर में मिनिमल अप्रोच | Bollywood actress skincare tips

श्रद्धा अपनी स्किन को ज्यादा प्रोडक्ट्स से लोड नहीं करतीं. वो बेसिक क्लेंज़िंग, हाइड्रेशन और सनस्क्रीन को ही ब्यूटी रूटीन का हिस्सा मानती हैं. साथ ही, नेचुरल फेस पैक और होम रेमेडीज पर उनका भरोसा है.

पॉजिटिव माइंडसेट | Celebrity beauty hacks to look younger

उनका कहना है कि खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी झलकती है. पॉजिटिव सोच और स्ट्रेस-फ्री लाइफस्टाइल से वो हमेशा खुश और ग्लोइंग नजर आती हैं.

Photo Credit: Shraddha kapoor

अच्छी नींद और सेल्फ-केयर | shraddha kapoor skincare

श्रद्धा रोजाना 7–8 घंटे की नींद लेना जरूरी मानती हैं. वो सोने से पहले स्किन को क्लीन करना और हल्का मॉइस्चराइज़र लगाना कभी नहीं भूलतीं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

