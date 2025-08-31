Holding Urine Side Effects: हम सभी कभी न कभी ऐसी स्थिति में होते हैं जब पेशाब आने के बावजूद उसे रोकना पड़ता है. कभी सफर में या कभी आलस के कारण. एक-दो बार ऐसा करना शायद नुकसान न पहुंचाए, लेकिन अगर आप बार-बार पेशाब रोकने की आदत बना लेते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. पेशाब रोकना सिर्फ असहजता नहीं, बल्कि आपके मूत्राशय (bladder), किडनी और मूत्र मार्ग (urinary tract) को नुकसान पहुंचा सकता है. यह आदत धीरे-धीरे संक्रमण, सूजन और यहां तक कि किडनी फेल होने जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है. तो चलिए जानते हैं कि बार-बार पेशाब रोकना कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

पेशाब रोकने के नुकसान (Harmful Effects of Holding Urine)

1. मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है

जब आप पेशाब रोकते हैं, तो मूत्राशय में जमा यूरिन का दबाव बढ़ता है. इससे उसकी दीवारें कमजोर हो सकती हैं और लंबे समय तक ऐसा करने से मूत्राशय की कार्यक्षमता घट सकती है.

2. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI)

पेशाब में मौजूद बैक्टीरिया अगर लंबे समय तक शरीर में रहें, तो वे संक्रमण फैला सकते हैं. इससे जलन, बार-बार पेशाब आने की इच्छा और दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

3. किडनी पर असर

अगर पेशाब को बार-बार रोका जाए, तो यूरिन वापस किडनी की ओर जा सकता है, जिससे किडनी इंफेक्शन या पायलोनफ्राइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

4. पथरी बनने का खतरा

यूरिन में मौजूद मिनरल अगर समय पर बाहर न निकलें, तो वे जमा होकर गुर्दे की पथरी बना सकते हैं. इसलिए प्रेशर को कभी रोकने की कोशिश न करें.

5. मूत्राशय की सूजन और दर्द

लगातार पेशाब रोकने से मूत्राशय में सूजन आ सकती है, जिससे पेट के निचले हिस्से में दर्द और भारीपन महसूस होता है.

बचाव के आसान उपाय

पेशाब आने पर तुरंत जाएं, चाहे आप कितने भी व्यस्त हों.

दिनभर पर्याप्त पानी पिएं, ताकि यूरिन साफ और पतला रहे.

टॉयलेट जाने की आदत बनाएं, खासकर सुबह उठते ही और सोने से पहले.

संक्रमण से बचने के लिए सफाई का ध्यान रखें, खासकर महिलाओं को.

अगर बार-बार पेशाब रोकने की मजबूरी है, तो समय निकालकर टॉयलेट ब्रेक जरूर लें.

