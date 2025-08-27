विज्ञापन
38 साल की श्रद्धा कपूर 25 की कैसे दिखती हैं? जान लीजिए वो 5 राज की बातें

Shraddha Kapoor Beauty Secrets: श्रद्धा कपूर की खूबसूरती और यंग लुक का राज किसी महंगे ट्रीटमेंट में नहीं, बल्कि उनकी सिंपल और हेल्दी लाइफस्टाइल में है. अगर आप भी उम्र से कम दिखना चाहते हैं, तो श्रद्धा की इन 5 आदतों को अपनाकर देखें.

Shraddha Kapoor Beauty Secrets: श्रद्धा कपूर के जवां दिखने का राज.

Shraddha Kapoor Beauty Secrets: अक्सर हम देखते हैं कि हीरो और हीरोइन अपनी उम्र से काफी जवां दिखते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि वे लोग ऐसा क्या खाते हैं और क्या करते हैं? बॉलीवुड की सबसे जवां और यंग दिखने वाली एक्ट्रेस हैं श्रद्धा कपूर. बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 38 साल हो चुकी है. उनकी चमकती त्वचा, फिट बॉडी और फ्रेश लुक देखकर लोग यही सोचते हैं, आखिर वो इतनी यंग कैसे दिखती हैं? क्या कोई खास स्किन ट्रीटमेंट है या फिर कोई जादुई डाइट? दरअसल, श्रद्धा की खूबसूरती और फिटनेस का राज उनके लाइफस्टाइल में छिपा है. चलिए जानते हैं वो 5 खास बातें जो उन्हें उम्र से कम दिखने में मदद करती हैं.

श्रद्धा का फिट और यंग दिखने का राज (Shraddha's Secret of Looking fit and Young)

1. वक्त पर सोना और भरपूर नींद लेना

श्रद्धा कपूर ने दी हेल्थ साइट को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कि अच्छी नींद सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट है. वो रोजाना 7–8 घंटे की नींद जरूर लेती हैं और कोशिश करती हैं कि रात को जल्दी सो जाएं. नींद से शरीर की मरम्मत होती है, स्किन रिपेयर होती है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो आता है.

2. घर का बना खाना और हेल्दी डाइट

श्रद्धा ने कई बार बताया है कि उन्हें घर का बना खाना सबसे ज़्यादा पसंद है. दी इंडिया डेली के अनुसार, श्रद्धा अपनी डाइट में ताजे फल, सब्ज़ियां, दाल और सलाद को शामिल करती हैं. वो जंक फूड से दूरी बनाकर रखती हैं और हेल्दी खाने को अपनी स्किन और फिटनेस का सबसे बड़ा राज मानती हैं.

Photo Credit: Instagram- @shraddhakapoor

3. रेगुलर योग और एक्सरसाइज

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, श्रद्धा रोज़ाना योग करती हैं और डांस को अपनी फिटनेस रूटीन का हिस्सा मानती हैं. उनका कहना है कि डांस से न सिर्फ शरीर फिट रहता है, बल्कि मूड भी अच्छा होता है.

4. हाइड्रेशन का खास ध्यान

वो दिनभर खूब पानी पीती हैं और हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करती हैं. पानी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. श्रद्धा ने एक इंस्टाग्राम लाइव में बताया था कि वो दिनभर खूब पानी पीती हैं और हाइड्रेटेड रहना उनकी स्किन के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा वो नारियल पानी और हर्बल टी भी पीती हैं, जिससे शरीर डिटॉक्स होता है और स्किन फ्रेश बनी रहती है.

5. स्ट्रेस फ्री लाइफ और पॉजिटिव सोच

श्रद्धा का मानना है कि मानसिक शांति भी खूबसूरती का हिस्सा है. वो मेडिटेशन करती हैं, किताबें पढ़ती हैं और परिवार के साथ समय बिताती हैं. उनका कहना है कि जब आप अंदर से खुश होते हैं, तो वो चेहरे पर भी दिखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

