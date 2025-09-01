विज्ञापन
चेहरे पर गुलाब जल लगाने के फायदे और नुकसान, इस्तेमाल करने का सही तरीका

Rose Water Benefts and Side Effets: गुलाब जल का इस्तेमाल स्किन केयर में खूब किया जाता है. लेकिन, क्या आप गुलाब जल के फायदे और नुकसान जानते हैं? अगर नहीं, तो इस्तेमाल करने से पहले यहां जान लीजिए.

Rose Water Benefts and Side Effets: गुलाब जल स्किनकेयर का एक पुराना और भरोसेमंद हिस्सा है. जब भी स्किन केयर की बात आती है तो गुलाब जल का जिक्र जरूर होता है. दादी-नानी के नुस्खों से लेकर आज के मॉडर्न ब्यूटी रूटीन तक गुलाब जल ने अपनी जगह हमेशा बनाए रखी है. इसकी खुशबू मन को सुकून देती है और इसके गुण त्वचा को ताजगी और नमी प्रदान करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि गुलाब जल के फायदे जितने हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए? चलिए जानते हैं गुलाब जल के फायदे, नुकसान और इसे लगाने का सही तरीका आसान भाषा में.

चेहरे पर गुलाब जल लगाने के फायदे (Benefits of Applying Rose Water on the Face)

1. त्वचा को हाइड्रेट करता है: गुलाब जल त्वचा को नमी देता है और ड्राईनेस को दूर करता है. यह एक नैचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है.

2. त्वचा को ठंडक और सुकून देता है: गर्मियों में गुलाब जल लगाने से चेहरे पर ठंडक मिलती है और जलन या रैशेज से राहत मिलती है.

3. टोनर का काम करता है: गुलाब जल एक बेहतरीन नेचुरल टोनर है. यह पोर्स को टाइट करता है और स्किन को क्लीन रखता है.

4. मुंहासों और दाग-धब्बों में मददगार: इसके एंटीसेप्टिक गुण मुंहासों को कम करने में मदद करते हैं और स्किन को साफ रखते हैं.

5. एंटी-एजिंग गुण: गुलाब जल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं.

गुलाब जल के नुकसान (Side Effects of Rose Water)

  • एलर्जी या जलन कुछ लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है. गुलाब जल लगाने पर जलन या रैशेज हो सकते हैं.
  • नकली गुलाब जल से नुकसान बाजार में कई नकली या केमिकल युक्त गुलाब जल मिलते हैं. इनसे स्किन को नुकसान हो सकता है.
  • हर स्किन टाइप के लिए नहीं बहुत ऑयली या बहुत ड्राई स्किन पर गुलाब जल अकेले असर नहीं करता. इसे अन्य चीजों के साथ मिलाकर लगाना चाहिए.

गुलाब जल लगाने का सही तरीका (Right Way To Apply Rose Water)

  • कॉटन पैड से लगाएं गुलाब जल को कॉटन पैड में लें और धीरे-धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं. इससे स्किन साफ और फ्रेश महसूस करेगी.
  • फेस पैक में मिलाएं मुल्तानी मिट्टी, बेसन या एलोवेरा जेल में गुलाब जल मिलाकर फेस पैक बनाएं. यह स्किन को और भी ज्यादा फायदा देगा.
  • रात को सोने से पहले लगाएं रात को चेहरा धोकर गुलाब जल लगाएं. यह स्किन को रातभर हाइड्रेट रखेगा.
  • आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं डार्क सर्कल्स कम करने के लिए गुलाब जल को आंखों के नीचे हल्के हाथों से लगाएं.

गुलाब जल एक नेचुरल और असरदार स्किन केयर प्रोडक्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करना जरूरी है. अगर आपकी स्किन को सूट करता है,  तो यह आपकी त्वचा को निखारने में मददगार साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

