Video: 30 लाख से 14.20 करोड़ तक, प्रशांत वीर नहीं कर पा रहे थे यकीन, रिंकू सिंह की भी आखें खुली की खुली रह गई, ऐसा था रिएक्शन

Prashant veer reaction viral, IPL 2026: आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को सऊदी अरब के अबू धाबी में नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया जिसमें अनकैप्ड खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला, इस बार नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन उभरे. ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीद कर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया। हालांकि कैमरन ग्रीन से ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले प्रशांत वीर की है. प्रशांत वीर अब आईपीएल में धोनी की सीएसके टीम की ओर से खेलते हुए नजर आने वाले हैं. सीएसके ने प्रशांत को 14.20 करोड़ में खरीदा है.

बता दें कि प्रशांत पर जब बोली हो रही थी तो यूपी का यह खिलाड़ी ऑक्शन को लाइव देख रहा था. सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत का रिएक्शन दिखाया गया है. जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसमें प्रशांत वीर के साथ एक ही बस में रिकू सिंह भी मौजूद हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रशांत काफी खुश हैं, वहीं, रिंकू युवा प्रशांत से ऑक्शन के दौरान पूछते हैं कैसा लग रहा है?, इसपर त्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले प्रशांत रिएक्ट करते हैं और जबाव में कहते हैं, 'मजा आ रहा है भईया'

प्रशांत वीर का रिएक्शन वायरल

मां-पिता जी की खुशी सातवें आसमान पर

प्रशांत वीर को खरीदने के लिए मची खलबली

प्रशांत वीर ने आईपीएल 2026 की नीलामी में खुद को 30 लाख वाली कैटेगरी में पंजीकृत किया था.जब उनके लिए बोली की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की होड़ लग गई. सबसे पहले 30 लाख की बोली एलएसजी ने लगाई। इसके बाद एमआई ने 35 लाख की बोली लगाई, एलएसजी ने 40, और फिर एमआई ने 45 लाख की बोली लगाई. एलएसजी जब 1.20 करोड़ पर पहुंची, उसी समय सीएसके की एंट्री हुई. सीएसके ने प्रशांत के लिए 1.30 करोड़ से शुरुआत की. एलएसजी ने प्रशांत के लिए आखिरी बोली 4 करोड़ की लगाई.

4.40 करोड़ के साथ राजस्थान रॉयल्स ने एंट्री की,6.40 करोड़ की आखिरी बोली आरआर ने प्रशांत के लिए लगाई. सीएसके डटी रही। इसी बीच एसआरएच की एंट्री हुई. सीएसके और एसआरएच के बीच प्रशांत वीर के लिए जोरदार जंग देखने को मिली. एसआरएच ने 14 करोड़ की आखिरी बोली लगाई. 14.20 करोड़ में सीएसके ने अंत में प्रशांत को अपनी टीम में शामिल कर लिया.

प्रशांत वीर बाएं हाथ के स्पिनर हैं और बाएं हाथ से ही बल्लेबाजी करते हैं. अब तक 9 घरेलू टी20 मैचों में प्रशांत 167.16 की स्ट्राइक रेट से 112 रन बना चुके हैं और 12 विकेट ले चुके हैं। सीएसके प्रशांत को जडेजा के विकल्प के रूप में देख रही है.