विज्ञापन

बॉलीवुड के खूंखार विलेन पर चढ़ा धुरंधर के गाने का क्रेज, पोती के लिए 84 साल की उम्र में किया जमकर डांस

अक्षय खन्ना इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. उनकी फिल्म धुरंधर को खूब पसंद किया जा रहा है. उनका गाना FA9LA खूब वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
बॉलीवुड के खूंखार विलेन पर चढ़ा धुरंधर के गाने का क्रेज, पोती के लिए 84 साल की उम्र में किया जमकर डांस
दिग्गज एक्टर रंजीत ने अक्षय खन्ना के धुरंधर वायरल गाने पर किया डांस
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की धुरंधर का बुखार हर किसी पर चढ़ा हुआ है. हर कोई इस फिल्म के बारे में ही बात कर रहा है. ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है और सबसे ज्यादा जिसे पसंद किया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना हैं. अक्षय खन्ना का एक क्लिप सोशल मीडिया पर छा गया है. इस क्लिप में वो FA9LA गाने पर एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं. उनका स्टाइल हर किसी का दिल जीत रहा है. कई फैंस इस गाने पर वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं. अब इस लिस्ट में दिग्गज एक्टर रंजीत भी शामिल हो रहे हैं. उन्होंने अपनी पोती दीया के बर्थडे पर अक्षय के गाने पर डांस किया है.

ये भी पढ़ें: धुरंधर में अक्षय खन्ना को थप्पड़ जड़ने के बाद सौम्या टंडन का हो गया था ऐसा हाल, गोरी मैम ने इसलिए कहा फिल्म को हां

रंजीत ने किया डांस

रंजीत ने अपनी पोती दीया के बर्थडे पर पूरा माहौल बना दिया. उन्होंने फुल धुरंधर वाइब सेट कर दी. बर्थडे पर रंजीत अक्षय के गाने FA9LA पर डांस करते हुए नजर आए.रंजीत ने अपना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया है. रंजीत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- लड़कियां तो मुझे नचाती ही रहती हैं. अब देखो मेरी 6 साल की पोती दीया ने क्रेजी बनाकर अपने बर्थडे पर डांस कराया और मुझे बहुत पसंद आया. आप लोग भी बच्चों के साथ ऐसे ही करो.

बोहेमियन लुक में छाए रंजीत

रंजीत के लुक की बात करें तो उन्होंने फुल लेंथ का ग्रीन कलर का कुर्ती पहना हुआ है. इसे उन्होंने प्रिंटेड हेडस्कार्फ से पेयर किया है. उनका लुक पूरा बोहेमियन हैं. रंजीत का वीडियो देखने के बाद फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को हजारों लोग लाइक कर चुके हैं और रंजीत के डांस पर कमेंट भी कर रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो रंजीत आखिरी बार फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आए थे. इस फिल्म में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख अहम किरदार निभाते नजर आए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Akshaye Khanna, Ranjeet, FA9LA, Song FA9LA
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com