बॉलीवुड के खूंखार विलेन पर चढ़ा धुरंधर के गाने का क्रेज, पोती के लिए 84 साल की उम्र में किया जमकर डांस

रणवीर सिंह की धुरंधर का बुखार हर किसी पर चढ़ा हुआ है. हर कोई इस फिल्म के बारे में ही बात कर रहा है. ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है और सबसे ज्यादा जिसे पसंद किया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना हैं. अक्षय खन्ना का एक क्लिप सोशल मीडिया पर छा गया है. इस क्लिप में वो FA9LA गाने पर एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं. उनका स्टाइल हर किसी का दिल जीत रहा है. कई फैंस इस गाने पर वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं. अब इस लिस्ट में दिग्गज एक्टर रंजीत भी शामिल हो रहे हैं. उन्होंने अपनी पोती दीया के बर्थडे पर अक्षय के गाने पर डांस किया है.

रंजीत ने किया डांस

रंजीत ने अपनी पोती दीया के बर्थडे पर पूरा माहौल बना दिया. उन्होंने फुल धुरंधर वाइब सेट कर दी. बर्थडे पर रंजीत अक्षय के गाने FA9LA पर डांस करते हुए नजर आए.रंजीत ने अपना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया है. रंजीत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- लड़कियां तो मुझे नचाती ही रहती हैं. अब देखो मेरी 6 साल की पोती दीया ने क्रेजी बनाकर अपने बर्थडे पर डांस कराया और मुझे बहुत पसंद आया. आप लोग भी बच्चों के साथ ऐसे ही करो.

बोहेमियन लुक में छाए रंजीत

रंजीत के लुक की बात करें तो उन्होंने फुल लेंथ का ग्रीन कलर का कुर्ती पहना हुआ है. इसे उन्होंने प्रिंटेड हेडस्कार्फ से पेयर किया है. उनका लुक पूरा बोहेमियन हैं. रंजीत का वीडियो देखने के बाद फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को हजारों लोग लाइक कर चुके हैं और रंजीत के डांस पर कमेंट भी कर रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो रंजीत आखिरी बार फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आए थे. इस फिल्म में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख अहम किरदार निभाते नजर आए थे.