Rainy Season Health Tips : बारिश के मौसम में भीगना किसको अच्छा नहीं लगता है. रिमझिम बारिश की फुहारें आपके मन को तरोताजा कर देती हैं, लेकिन इस मौसम में कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, जो आपको बीमार कर देते हैं. हम बात कर रहे हैं सर्दी-जुकाम, खांसी और वायरल फीवर की. इसलिए मौसम का मजा किरकिरा न हो आपको खान-पान से जुड़े कुछ जरूरी बदलाव कर लेने चाहिए, ताकि आपसे बीमारियां कोसों दूर रहें. तो चलिए जानते हैं उन 5 फूडस के बारे में, जिनका सेवन आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे.
बारिश के मौसम के 6 सुपरफूड्स1. हल्दी वाला दूध - Golden Milk
इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो सर्दी-जुकाम से लड़ने में बहुत मदद कर सकते हैं. बस रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं. अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे हल्दी के गुण और बढ़ जाते हैं. यह आपके गले को राहत देता है और गले की इंफेक्शन से भी बचाता है.2. अदरक और शहद का कॉम्बिनेशन - Ginger and honey
अदरक में जिंजरॉल होता है, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, वहीं शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो गले की खराश और खांसी को ठीक करने में मदद कर सकते हैं. आप अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार खाएं.3. लहसुन- garlic
इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है, जो इंफेक्शन से लड़ने में बहुत कारगर है. बारिश के मौसम में अपनी डाइट में लहसुन को जरूर शामिल करें. आप इसे अपनी सब्जी, दाल या सूप में डालकर खा सकते हैं. मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन भी खा सकते हैं, यह भी बहुत कारगर देसी इलाज है.4. खट्टे फल - Vitamin c fruits
बारिश के मौसम में संतरे, नींबू, कीवी, अमरूद जैसे खट्टे फल खूब खाएं. इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है जो आपको सर्दी-जुकाम से बचाने में मदद करता है.5. सूप - Soup and
वेजिटेबल सूप, चिकन सूप या टोमैटो सूप न सिर्फ आपको अंदर से गर्म रखता है बल्कि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखता है. सूप में आप अपनी पसंद की सब्जियां, अदरक, लहसुन और मसाले डाल सकते हैं.
6. काढ़ा - kadha
इसके अलावा, दादी-नानी का बताया हुआ काढ़ा भी बहुत असरदार होता है. तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और गुड़ डालकर बनाया गया काढ़ा सर्दी-जुकाम और खांसी में तुरंत आराम पहुंचाता है. आप इसे दिन में एक से दो बार पी सकते हैं.
