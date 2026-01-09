थकान और जोड़ों के दर्द की छुट्टी कर देगा यह एक लड्डू, Superfood Moringa से बनी यह रेसिपी है सेहत का खजाना!

Moringa laddoo recipe : मोरिंगा (Moringa), जिसे हम आम भाषा में सहजन या मुनगा भी कहते हैं. इसकी फली की सब्जी तो सब खाते हैं, क्या आपने कभी इसके पत्तों के लड्डू ट्राई किए हैं? ये लड्डू स्वाद में तो लाजवाब होते ही हैं, सेहत के लिए किसी जादुई गोली से कम नहीं हैं. बता दें आयुर्वेद में इसे 300 से ज्यादा बीमारियों के इलाज में फायदेमंद बताया गया है. इसमें दूध से ज्यादा कैल्शियम और पालक से कई गुना ज्यादा आयरन होता है.

अगर आपके शरीर में खून की कमी है, हड्डियां कमजोर महसूस होती हैं या आप बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो मोरिंगा के लड्डू आपके लिए वरदान हैं. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को रॉकेट जैसी रफ्तार देता है. ऐसे में आइए जानते हैं मोरिंगा लड्डू बनाने की आसान विधि.

कैसे बनाएं मोरिंगा लड्डू - How to make moringa ladoos

मोरिंगा के पत्तों का पाउडर - 1 कप

भुना हुआ गेहूं का आटा या बेसन - 1/2 कप

गुड़ (कद्दूकस किया हुआ) - 1 कप

देसी घी - 4 से 5 बड़े चम्मच

मिक्स ड्राई फ्रूट्स - आधा कप

सौंफ और इलायची पाउडर - स्वादानुसार

सबसे पहले कड़ाही में थोड़ा घी गरम करें और उसमें गोंद और ड्राई फ्रूट्स को तलकर निकाल लें. ठंडा होने पर इन्हें दरदरा पीस लें.

उसी कड़ाही में बचा हुआ घी डालें और आटे या बेसन को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि उसमें से सोंधी खुशबू न आने लगे.

जब आटा भुन जाए, तो गैस की आंच बिल्कुल कम कर दें और इसमें मोरिंगा पाउडर डाल दें. इसे बस 1-2 मिनट तक चलाएं ताकि इसका हरा रंग और गुण बरकरार रहें.

अब गैस बंद कर दें. इस गरम मिश्रण में कद्दूकस किया हुआ गुड़, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालें. इसे अच्छी तरह मिलाएं ताकि गुड़ पिघलकर पूरे मिश्रण में मिल जाए.

जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए (हाथ लगाने लायक), तो अपनी हथेलियों की मदद से छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लें.

रोजाना सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले एक लड्डू का सेवन गुनगुने दूध के साथ करें. यह न केवल आपकी शारीरिक ताकत बढ़ाएगा, बल्कि आपकी चमकती त्वचा और मजबूत बालों के लिए भी बहुत असरदार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)