Vitamin C की कमी क्या खाकर करें पूरी? जानिए यहां फूड लिस्ट

Vitamin C Deficiency : बिगड़े हुए खान-पान की वजह से हमारे शरीर में कई जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है. इन्हीं में से एक है विटामिन C. अक्सर लोग इसे सिर्फ चमकती त्वचा (Glowy skin) के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बिना विटामिन C के हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत ही खो देगा. अगर आपको जल्दी थकान महसूस होती है, घाव जल्दी नहीं भरते या आप बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर को विटामिन C की कमी है. ऐसे में आइए जानते हैं विटामिन सी रिच फूड, जो आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं.

विटामिन C के लिए बेस्ट फूड लिस्ट

एक छोटे से आंवले में 20 संतरों के बराबर विटामिन C होता है. इसे आप कच्चा, मुरब्बा या जूस के रूप में ले सकते हैं.

रोज एक संतरा या एक गिलास नींबू पानी पीने से आपकी डेली जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाती है.

क्या आप जानते हैं कि एक अमरूद में संतरों के मुकाबले दोगुना विटामिन C होता है? यह पेट के लिए भी अच्छा है और बजट में भी फिट बैठता है.

खासकर लाल और पीली शिमला मिर्च में विटामिन C की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इसे सलाद या हल्की पकी हुई सब्जी के रूप में खाएं.

पपीता न सिर्फ डाइजेशन सुधारता है, बल्कि इसमें भरपूर विटामिन C भी होता है. रोज एक कटोरी पपीता खाने से स्किन और इम्यूनिटी दोनों चमक उठेंगे.

विदेशी फल होने के बावजूद कीवी आजकल हर जगह मिल जाता है. यह विटामिन C का पावरहाउस है और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स बढ़ाने के साथ-साथ कमजोरी दूर करने में भी मदद करता है.

अगर आपको सब्जियां पसंद हैं, तो ब्रोकली को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. इसे उबालकर या सलाद में खाने से शरीर को भरपूर पोषण मिलता है.

