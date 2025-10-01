विज्ञापन
रोटी पर घी लगाकर खाने से क्या बढ़ जाता है शुगर लेवल? डाइटिशियन से जानिए सही फैक्ट

जब बात आती है रोटी पर घी लगाकर खाने की, तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, तो कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए. आइए, आज इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानते हैं.

देसी घी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

Ghee health benefits : हम सभी ने बचपन से सुना है कि घी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. दाल में, रोटी में, सब्जी में घी का तड़का लगते ही स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं. लेकिन आजकल कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या रोटी पर घी लगाकर खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है? खासकर डायबिटीज वाले लोग इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं. आज हम इसी सवाल का जवाब डाइटिशियन से जानेंगे, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं.

रोटी पर घी लगाएं या नहीं

न्यूट्रीकॉप इंस्टाग्राम पेज पर शेयर वीडियो में डायटिशियन कहती हैं कि घी में हेल्दी फैट्स होते हैं, तो आप बेझिझक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. खाने के ऊपर थोड़ा सा घी डालने से खाने का ग्लाइसेमिक रिस्पांस (यानी खाना खाने के बाद खून में शुगर का बढ़ना) कम हो जाता है. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है.

 साथ ही इसमें फैट-सॉल्यूबल विटामिन जैसे A, D, E, ओमेगा और K होते हैं.  ये विटामिन हमारी हड्डियों, आंखों, स्किन, हार्ट हेल्थ, ब्रेन और इम्यूनिटी (रोगों से लड़ने की शक्ति) के लिए बहुत जरूरी हैं.

डाइटीशियन कहती हैं कि घी में CLA भी होता है, जिसमें एंटी वायरल, एंटी कैंसर और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, ऐसा कई रिसर्च में सामना आया है. तो इस लिहाज से भी यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है. 

घी को लेकर एक और बात है आम है कि इसका सेवन वजन बढ़ाता है, जोकि एक मिथ है. जैसा की वीडियो में डाइटिशियन ने बताया है कि घी में हेल्दी फैट होता है, जो पाचन तंत्र को ठीक से काम करने में मदद करता है. यह आंतों को चिकना रखता है, जिससे खाना आसानी से पचता है. तो अगली बार जब आप रोटी खाएं, तो बेझिझक एक चम्मच देसी घी उस पर लगाएं. यह सिर्फ आपके खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपकी सेहत को भी कई फायदे देगा.

बस, याद रखें, जैसे हर अच्छी चीज की अति बुरी होती है, वैसे ही घी के साथ भी है. इसका मतलब ये नहीं कि आप भर-भर के घी खाना शुरू कर दें. एक छोटी चम्मच घी अपनी रोटी या खाने के ऊपर डालना काफी फायदेमंद होता है. यह आपको एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं देगा और सारे फायदे भी मिलेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

