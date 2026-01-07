साल के सबसे ठंडे 14 दिनों में शरीर को कैसे रखें गर्म, जान लें ये जरूरी उपाय

Winter Care: सर्दियों के महीनों में अपना विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, खासकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों का. उत्तर भारत में जनवरी की शुरुआत से लेकर मध्य में सर्दी अक्सर अपने चरम पर होती है. इस दौरान वातावरण में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप होता है. धूप बहुत कम निकल पाती है और आमतौर पर यह समय 14 दिन का होता है, जिसका जिक्र आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में भी किया गया है. इस समय खुद को सर्दी से बचाना बहुत जरूरी होता है.

हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, ये समय पौष के अंत और माघ की शुरुआत से मध्य तक होता है. इस समय सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही असर पड़ता है. सेहत के दृष्टिकोण से भी ये 14 दिन बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि पाचन शक्ति दोगुनी तेजी से काम करती है. माना जाता है कि 14 दिन में खाया गया पौष्टिक आहार साल भर ऊर्जा देता है, लेकिन इसी के साथ शरीर में वात दोष की वृद्धि भी तेजी से होती है, जिससे शरीर में दर्द और जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में सर्दी से बचाने के लिए विशेष रूप से अपना ध्यान रखना जरूरी है.

सर्दियों में शरीर को कैसे रखें गर्म

14 दिन शरीर को गर्म रखना बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसा आहार लें जिसकी तासीर गर्म हो. 14 दिन घी, तिल का तेल, मूंग दाल, उड़द दाल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, गुड़, तिल और मूंगफली का सेवन करें. ये शरीर को गर्म रखने से लेकर बल भी प्रदान करते हैं.

रोजाना गुनगुने तेल से मालिश करें. इससे मांसपेशियों में जकड़न कम होती है और शरीर में रक्त का संचार भी ठीक रहता है. अभ्यंग से जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है.

पूरे दिन गुनगुने पानी का सेवन करें और साथ ही दिन में एक बार काढ़े का सेवन जरूर करें, जिसमें अदरक, तुलसी, हल्दी, लौंग और काली मिर्च जैसी चीजें शामिल हों. ये सभी पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं.

14 दिन हल्की धूप लें. अलाव के पास बैठकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करें. कानों और चेहरे को विशेषकर ढक कर रखें. ये शरीर का तापमान संतुलित बनाए रखने में मदद करेगा.

14 दिन हल्का व्यायाम करना लाभकारी रहेगा. बढ़ती ठंड के साथ सांस लेने में परेशानी और सीने में भारीपन की शिकायत रहती है. ऐसे में श्वास से जुड़े योग और प्राणायाम जरूर करें. इससे शरीर के हर हिस्से तक सही तरीके से ऑक्सीजन का संचार होगा.

