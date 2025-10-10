क्या देर रात खाना खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है?

विज्ञापन
विशेष लिंक

Late Night Khane Ke Nuksan: विस्तार से जानते हैं  देर रात खाना खाने से डायबिटीज का खतरा क्यों बढ़ जाता है?

Read Time: 3 mins
डायबिटीज किसकी वजह से होती है?

Late Night Khane Ke Nuksan: आज के समय में देर रात तक जागना और उसी समय खाना खाना एक आम बात बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात को देर से खाना खाने की यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर तब जब बात डायबिटीज की हो? रात को पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है. जब हम देर रात भारी या मीठा खाते हैं, तो शरीर उसे ठीक से नहीं पचा पाता, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है और लंबे समय में डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है. तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं  देर रात खाना खाने से डायबिटीज का खतरा क्यों बढ़ जाता है?

रात में खाना खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं? | Does Eating Late At Night Raise Blood Sugar

 मेटाबॉलिज्म स्लो होना: रात को शरीर का पाचन सिस्टम धीमा हो जाता है. ऐसे में देर रात खाने से ये धीमी प्रक्रिया शुगर और फैट को सही तरह से नहीं तोड़ पाती, जिसके कारण शरीर में ग्लूकोज और फैट जमा हो सकता है, जो वजन बढ़ाने के साथ-साथ इंसुलिन रेज़िस्टेंस का कारण भी बन सकता है, यह डायबिटीज की सबसे बड़ा वजह है. 

नींद में खलल: देर रात खाना खाने के तुरंत बाद सोने से पाचन सही नहीं होता, जिससे नींद खराब हो सकती है. खराब नींद से शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जो ब्लड शुगर लेवल को और बढ़ा सकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा दोगुना हो सकता है.

वजन बढ़ सकता है: रात में देर से खाना खाने से वजन बढ़ सकता है जो डायबिटीज जैसी समस्या का कारण बन सकता है. ऐसे में मोटापे से दूर रहने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रात में देर से खाना खाने से बचना चाहिए. 

रात में कब खाना चाहिए? 

  • सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें. 
  • हल्का और पौष्टिक खाना जैसे सूप, दाल, सब्जियां, सलाद आदि का सेवन करें.
  • मीठी चीजें, सफेद चावल और तली भुनी चीजें खाने से बचें. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

