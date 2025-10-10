विज्ञापन
बार-बार उबासी क्यों आती है? कारण, संकेत और उपाय

Ubasi Aane Ka Reason: आज हम आपको बार-बार उबासी क्यों आती है? इसके पीछे के कारण, संकेत और उपाय के बारे में बताने वाले हैं. 

Ubasi Aane Ka Karan

Ubasi Aane Ka Reason: नींद न पूरी होने पर, मन ऊब गया हो तब या फिर जब बोर हो रहे हो तब उबासी आना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बार-बार उबासी आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर आप बार-बार उबासी ले रहे हैं तो यह एक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर हमें उबासी आती क्यों हैं? इसका क्या कारण है? क्या ज्यादा उबासी लेना किसी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत है? तो इसका जावब जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको बार-बार उबासी क्यों आती है? इसके पीछे के कारण, संकेत और उपाय के बारे में बताने वाले हैं.

बार-बार उबासी आने का मतलब क्या होता है? | Is It Good Or Bad To Yawn A Lot?

ऑक्सीजन की कमी: जब हम लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं या पर्याप्त गहरी सांस नहीं लेते, तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है. ऐसे में इससे राहत पाने के लिए खुलकर सांस लेना बेहद जरूरी है. 

दवाइयों का असर: कुछ दवाइयां में नींद लाने वाले तत्व पाए जाते हैं, ऐसे में इनका सेवन करने से बार-बार उबासी आ सकती है. इसके अलावा, थायरॉइड की गड़बड़ी, स्लीप एप्निया, या हृदय रोग जैसी समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं.

नींद की कमी: उबासी का सबसे सामान्य कारण नींद पूरी न होना है. जब शरीर और दिमाग को पूरा आराम नहीं मिलता, तो दिमाग एनर्जी की कमी महसूस करता है और खुद को एक्टिव बनाए रखने के लिए उबासी की मदद लेता है.

उबासी कम करने के उपाय

  • रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें. 
  • योग और ध्यान को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं
  • रोजाना अपने लिए कम से कम 30 मिनट निकालने और दिन में थोड़ी-थोड़ी देर टहलें या स्ट्रेचिंग करें. 
  • शरीर में पानी की कमी भी थकान और उबासी का कारण बन सकती है. इसलिए बॉडी में हाइड्रेशन बनाए रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

