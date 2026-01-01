New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में ये 5 ड्रिंक्स पीना सबसे ज्यादा नुकसानदेह, डॉक्टर भी करते हैं मना

Most Harmful New Years Drinks: न्यू ईयर पार्टी का नाम सुनते ही दिमाग में म्यूजिक, दोस्तों की हंसी, स्वादिष्ट खाना और रंग-बिरंगे ड्रिंक्स घूमने लगते हैं. साल के आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत को लोग पूरे जोश और मस्ती के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं. लेकिन, इसी जोश में कई बार हम अपनी सेहत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं. खासतौर पर पार्टी में परोसी जाने वाली कुछ ड्रिंक्स ऐसी होती हैं, जो स्वाद में भले ही शानदार लगें, लेकिन शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं.

डॉक्टरों का कहना है कि न्यू ईयर पार्टी के दौरान लोग जरूरत से ज्यादा शराब, शुगर और केमिकल्स से भरी ड्रिंक्स का सेवन कर लेते हैं. इसका असर सिर्फ अगले दिन के हैंगओवर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लिवर, दिल, पाचन तंत्र और नींद तक पर बुरा प्रभाव पड़ता है. कई लोग सोचते हैं कि साल में एक दिन ही तो है, लेकिन यही एक दिन कई बार शरीर को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है.

इसलिए न्यू ईयर 2026 का जश्न मनाते समय यह जानना जरूरी है कि कौन-सी ड्रिंक्स सबसे ज्यादा नुकसानदेह हैं और जिनसे डॉक्टर भी दूरी बनाए रखने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं न्यू ईयर पार्टी में पी जाने वाली ऐसी 5 ड्रिंक्स के बारे में, जिनसे बचना ही समझदारी है.

न्यू ईयर पार्टी कौन सी ड्रिंक्स न पिएं? | Which Drinks Should You Avoid at a New Year's Party?

1. हाई-शुगर कॉकटेल

न्यू ईयर पार्टी में रंग-बिरंगे कॉकटेल सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. इनमें शराब के साथ फ्लेवर्ड सिरप, सॉफ्ट ड्रिंक और आर्टिफिशियल जूस मिलाए जाते हैं. इन ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है. डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा शुगर और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन मोटापा, डायबिटीज और फैटी लीवर का खतरा बढ़ाता है.

2. एनर्जी ड्रिंक के साथ शराब

आजकल कई युवा शराब में एनर्जी ड्रिंक मिलाकर पीते हैं, ताकि वे ज्यादा देर तक पार्टी एंजॉय कर सकें. लेकिन, डॉक्टर इसे सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन मानते हैं. एनर्जी ड्रिंक दिल की धड़कन बढ़ाती है और शराब उसका असर छिपा देती है. इससे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी शराब पी ली है. नतीजा हार्ट प्रॉब्लम, घबराहट और ब्लड प्रेशर का खतरा.

3. ज्यादा मात्रा में बीयर

लोग अक्सर सोचते हैं कि बीयर हल्की होती है और इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता. लेकिन, न्यू ईयर पार्टी में लगातार कई मग बीयर पीना शरीर पर भारी पड़ सकता है. बीयर में कैलोरी ज्यादा होती है, जिससे वजन तेजी से बढ़ता है. इसके अलावा, ज्यादा बीयर पीने से पेट फूलना, डिहाइड्रेशन और नींद में खलल पड़ता है.

4. शॉट्स (एक के बाद एक)

पार्टी में शॉट्स का चलन भी बहुत आम है. लोग एक के बाद एक तेज शराब के शॉट्स लेते हैं, जिससे अल्कोहल सीधे और तेजी से शरीर में जाता है. डॉक्टरों के अनुसार इससे लिवर पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. इसके कारण उल्टी, चक्कर, ब्लैकआउट और यहां तक कि अल्कोहल पॉइज़निंग का भी खतरा रहता है.

5. बहुत मीठे मॉकटेल और पैकेज्ड ड्रिंक्स

जो लोग शराब नहीं पीते, वे अक्सर मॉकटेल या पैकेज्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं. लेकिन. ये भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते. इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, रंग और बहुत ज्यादा चीनी होती है. डॉक्टर कहते हैं कि ये ड्रिंक्स पाचन खराब कर सकती हैं और अगले दिन सिरदर्द व सुस्ती का कारण बनती हैं.

डॉक्टर क्या सलाह देते हैं?

डॉक्टरों की साफ सलाह है कि न्यू ईयर पार्टी में ड्रिंक्स का सेवन सीमित मात्रा में करें. शराब पी रहे हैं तो पानी के साथ लें, खाली पेट बिल्कुल न पिएं और मीठी ड्रिंक्स से दूरी बनाएं. बेहतर विकल्प के तौर पर नींबू पानी, नारियल पानी या कम शुगर वाले ड्रिंक्स चुनें.

न्यू ईयर 2026 की शुरुआत अगर हेल्दी तरीके से की जाए, तो पूरा साल सेहत के नाम हो सकता है. याद रखें, असली जश्न वही है जिसमें मस्ती के साथ सेहत भी सुरक्षित रहे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)