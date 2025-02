बीपी बढ़ने पर भूलकर भी न करें ये काम, फिर कंट्रोल करना होगा मुश्किल

What Not To Do When Blood Pressure Is High: बदलते खान-पान और लाइफस्टाइल के कारण, ब्लड प्रेशर (बीपी) का बढ़ना एक आम समस्या बन गई है. यह एक गंभीर स्थिति है, जिसे समय रहते कंट्रोल करना जरूरी है. बीपी बढ़ने पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है और फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. तो चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएंगे, जिन्हें बीपी बढ़ने पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

ब्लड प्रेशर बढ़ने पर बिल्कुल न करें ये काम | Do Not Do This Work At All When Blood Pressure Increases

1. तनाव न लें

तनाव बीपी बढ़ने का एक प्रमुख कारण है. जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका शरीर कुछ ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं. इसलिए, बीपी बढ़ने पर तनाव से दूर रहने की कोशिश करें. इसके लिए आप योग, मेडिटेशन या अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं.

2. ज्यादा नमक न खाएं

नमक में सोडियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. इसलिए, बीपी बढ़ने पर नमक का सेवन कम करें. प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि चिप्स, नमकीन, और अचार में भी नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इनसे भी परहेज करें.

3. कॉफी या चाय न पिएं

कॉफी और चाय में कैफीन होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. इसलिए, बीपी बढ़ने पर इनका सेवन न करें. ये परेशानी को और बढ़ा सकते हैं.

4. शराब या धूम्रपान न करें

शराब और धूम्रपान दोनों ही बलड प्रेशर को बढ़ाते हैं. इसलिए, बीपी बढ़ने पर इनसे दूर रहें. हमेशा हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाएं.

5. हैवी वर्कआउट न करें

बीपी बढ़ने पर भारी व्यायाम करने से बचें. इससे ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है. हल्के व्यायाम, जैसे कि चलना या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं.

6. अपनी दवाइयां न छोड़ें

अगर आप बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, तो उन्हें लेना न भूलें. दवाइयां ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं.

अगर आपका बीपी बढ़ गया है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. डॉक्टर आपको सही सलाह और उपचार दे सकते हैं. बीपी बढ़ने पर इन कामों को न करके आप इसे कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और रेगुलर अपने बीपी की जांच करवाएं.

