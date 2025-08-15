हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये 4 तरह की रोटियां, पचने में भी हैं आसान

Best Roties For High Blood Pressure: अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो रोज की थाली में छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं. अक्सर हम सिर्फ गेहूं की रोटी पर टिके रहते हैं, जबकि कुछ दूसरे अनाज हैं जो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं. सही रोटी पेट को देर तक भरा रखती है, ओवरईटिंग से बचाती है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है. यहां चार ऐसी रोटियों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें डेली डाइट में शामिल करना आसान है और जिनसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है.

हाई बीपी के रोगियों के लिए बेस्ट हैं ये रोटियां- (These rotis are best for high BP patients)

1. बाजरा रोटी-

बाजरा यानी पर्ल मिलेट से बनी रोटी फाइबर और आयरन का अच्छा सोर्स है. फाइबर पाचन को सपोर्ट करता है और पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे कैलोरी इंटेक कंट्रोल में रहता है. नियमित तौर पर बाजरा रोटी लेने से ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में हेल्प मिलती है.

2. ज्वार रोटी-

ज्वार का आटा ग्लूटेन फ्री माना जाता है और फाइबर में रिच होता है. यह डाइजेशन को सपोर्ट करता है और ब्लड प्रेशर पर पॉजिटिव असर डालता है. जिन लोगों को गेहूं की चीजें भारी लगती हैं, उनके लिए ज्वार रोटी एक हल्का और अच्छा ऑप्शन है.

3. रागी रोटी-

रागी यानी रेड मिलेट कैल्शियम के लिए जानी जाती है. यह हड्डियों के साथ दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. रागी रोटी का असर शुगर स्पाइक को काबू में रखने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर लेवल स्थिर रहने में सपोर्ट मिलता है.

4. ओट्स रोटी-

ओट्स में पाया जाने वाला खास फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर पर भी अच्छा असर डालता है. ओट्स रोटी हल्की, पचने में आसान और दिल के लिए फ्रेंडली मानी जाती है.



बाजरा, ज्वार, रागी, और ओट्स के अलावा, क्विनोआ और मक्का (कॉर्न) जैसी होल ग्रेन रोटियां भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं. क्विनोआ में प्रोटीन, मैग्नीशियम, और पोटैशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है. मक्के की रोटी फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती है, जो हृदय स्वास्थ्य को सपोर्ट करती है.



हेल्दी टिप्स जो हाई बीपी में ध्यान रखना चाहिएः

ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट सिर्फ रोटी बदलने से नहीं बल्कि पूरी डाइट पैटर्न से होता है. खाने में नमक कम रखें ताकि सोडियम इंटेक कंट्रोल में रहे. पोटैशियम से भरपूर फल और सब्जियां जैसे केला, पालक और टमाटर डेली डाइट में शामिल करें क्योंकि पोटैशियम ब्लड प्रेशर बैलेंस करने में मददगार होता है. कोशिश करें कि प्लेट में होल ग्रेन रोटियां, फ्रेश वेजीज और फ्रूट्स हों और हाई सोडियम फूड्स से दूरी बनी रहे. यह कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के साथ ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है. अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के साथ जी रहे हैं तो अपनी रोटी में यह बदलाव अपनाना आसान है और इसके पॉजिटिव असर रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किए जा सकते हैं. हालांकि, गंभीर या मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन की स्थिति हो तो डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डायटीशियन से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है.

