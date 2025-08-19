विज्ञापन

8 दिन की शूटिंग, 49 लाख का बजट और 20 हजार करोड़ की कमाई…वो फिल्म जिसने रचा इतिहास, देखने के लिए चाहिए कलेजा

बॉलीवुड और हॉलीवुड में आपने अब तक ढेरो हॉरर फिल्में देखी होंगी. कुछ फिल्में तो ऐसी बनी, जिसे आज भी अकेले देखने पर बड़े-बड़े तुर्रम खान के पसीने छूट जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं.

इस फिल्म ने 1999 में रच दिया था इतिहास
बॉलीवुड और हॉलीवुड में आपने अब तक ढेरो हॉरर फिल्में देखी होंगी. कुछ फिल्में तो ऐसी बनी, जिसे आज भी अकेले देखने पर बड़े-बड़े तुर्रम खान के पसीने छूट जाते हैं. आज हम आपको हॉलीवुड की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं. इस फिल्म का नाम है द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, जो 1999 में रिलीज हुई थी. द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट (The Blair Witch Project)  1999 की अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है, जिसे डैनियल मायरिक और एडुआर्डो सांचेज ने मिलकर डायरेक्ट किया था.

पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बनी है (Movie on Paranormal Activity)

द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट (The Blair Witch Project) पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बनी अब तक की सबसे सफल फिल्मों में से एक है. यह फिल्म तीन युवाओं की कहानी है, जो एक प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं और सनसनीखेज तरीके से लापता हो जाते हैं. 1 साल बाद जब इन छात्रों का कैमरा मिलता है, तब जाकर फुटेज से पता चलता है कि इनके साथ क्या हुआ था. फिल्म में हीदर डोनाह्यू, माइकल विलियम्स और जोशुआ लियोनार्ड मुख्य भूमिका में नजर आए थे.

द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का बजट और कलेक्शन (The Blair Witch Project Budget and Collection)

आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 49 लाख रुपए के कम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 20 अरब रुपये की धुआंधार कमाई की थी. अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी तो इस वीकेंड आप इसे अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं. द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी.

