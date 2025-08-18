मम्मी का Blood Pressure हाई रहता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रोज खिला दें ये एक चीज, दिन भर नहीं बढ़ेगा BP

What is the first aid for high blood pressure at home: आजकल की लाइफस्टाइल में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन बहुत आम समस्या बन गई है. ज्यादातर लोग 40 की उम्र के बाद इसकी चपेट में आते हैं. वहीं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल न होने पर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और किडनी प्रॉब्लम जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में इसपर ध्यान देना बेहद जरूरी है. अब, अगर आपके आसपास या आपके पेरेंट्स को भी हाई बीपी की दिक्कत है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने बीपी को कंट्रोल रखने का एक बेहद आसान तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये खास तरीका?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में दीपशिखा जैन बताती हैं, अगर आपके पैरेंट्स या परिवार में किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप उन्हें रोजाना डार्क चॉकलेट खिला सकते हैं.

डार्क चॉकलेट में फ्लेवेनॉल्स (Flavanols) नामक तत्व पाए जाते हैं. ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड (Nitric Oxide) का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसेल्स (रक्त वाहिकाओं) को रिलैक्स करने में मदद करता है. जब नसें रिलैक्स होती हैं तो ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है और धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है.

इसके अलावा डार्क चॉकलेट मूड अच्छा करने और स्ट्रेस कम करने में भी फायदेमंद है, जो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए जरूरी है.

इसके लिए पोषण विशेषज्ञ हमेशा 70% कोको वाली डार्क चॉकलेट चुनने की सलाह देती हैं.

चॉकलेट में शुगर की मात्रा कम होनी चाहिए.

मिल्क चॉकलेट या ज्यादा मीठी चॉकलेट से बचें, क्योंकि उनमें शुगर और फैट ज्यादा होता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, बीपी को कंट्रोल रखने के लिए दिनभर में 1–2 छोटे टुकड़े (लगभग 20–25 ग्राम) काफी हैं. ज्यादा खाने से वजन और शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



