कैसे पता चलेगा बढ़ रहा है आपका BP? डॉक्टर ने बताए High Blood Pressure के 5 साइन, दिखते ही तुरंत करा लें जांच

High blood pressure Symptoms: हाई ब्लड प्रेशर (High BP) आज के समय में एक आम परेशानी बनती जा रही है. खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट के चलते अब बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं में भी ये दिक्कत देखने को मिल रही है. वहीं, हाई बीपी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है, जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है. शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं और लोग उन्हें सामान्य थकान, स्ट्रेस या उम्र से जुड़ी समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि ऐसा करना सेहत पर भारी पड़ सकता है. समय के साथ हाई ब्लड प्रेशर हार्ट से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकता है.

मम्मी का Blood Pressure हाई रहता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रोज खिला दें ये एक चीज, दिन भर नहीं बढ़ेगा BP

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फेमस वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर सुमित कपाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर के 5 शुरुआती लक्षण बताए हैं. डॉक्टर बताते हैं अगर आपको लगातार ये लक्षण दिख रहे हैं, तो बिना अधिक समय गवाए एक बार जांच जरूर कराएं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

डॉक्टर कपाड़िया के मुताबिक, अगर आपको बार-बार सिर में दर्द होता है, खासकर सिर के पीछे की तरफ, तो इसे सिर्फ स्ट्रेस या नींद की कमी न समझें. यह हाई बीपी का संकेत हो सकता है.

ब्लड प्रेशर बढ़ने से आंखों की नसों पर असर पड़ता है, जिससे धुंधला दिखना या आंखों में तनाव महसूस होना शुरू हो सकता है.

डॉक्टर बताते हैं, कभी-कभी बिना किसी वजह के सीने में हल्का दर्द, भारीपन या धड़कन तेज होना भी हाई बीपी का लक्षण हो सकता है. इसे हार्ट अटैक समझकर डरें नहीं, लेकिन जांच जरूर कराएं.

बीपी बढ़ने पर बार-बार चक्कर आना या बिना वजह थकान महसूस होना जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. दरअसल, जब शरीर में ब्लड का सही सर्कुलेशन नहीं होता है, तो दिमाग तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता है. इससे व्यक्ति को चक्कर आना या जल्दी थक जाना जैसी परेशानियां होने लगती हैं.

अगर थोड़ी-सी मेहनत या छोटे काम करने पर भी सांस फूलने लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका दिल जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है.

डॉक्टर सुमित कपाड़िया कहते हैं, अगर आपको लगातार ये 5 संकेत महसूस हो रहे हैं, तो अपना बीपी नियमित रूप से चेक कराएं.

इन सब से अलग हेल्दी डाइट, नियमित व्यायाम और स्ट्रेस मैनेजमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

हाई ब्लड प्रेशर को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है. अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और समय रहते जांच कराएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.