डायबिटीज रोगियों के लिए कमाल है प्याज, हेल्दी पाचन और Hair Growth बढ़ाने में किसी रामबाण से कम नहीं

अपने एक इंस्टाग्राम रील में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा प्याज के सेवन के कुछ फायदों के बारे में चर्चा कर रही हैं. वह पूछती हैं, "हम वास्तव में प्याज के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्या हम कर सकते हैं?" वह आगे बताती हैं, ''अपनी अजीबोगरीब गंध और अनोखे स्वाद के अलावा, प्याज संभावित स्वास्थ्य लाभों के साथ अत्यधिक पोषण से भी भरे होते हैं.

प्याज के स्वास्थ्य लाभ जिन्हें जानने की जरूरत है:

1) रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है

प्याज में पॉलीफेनोल्स एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करते हैं, शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं. इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने से एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है.

2) हेल्दी पाचन को बढ़ावा देता है

प्याज फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है जो अच्छे पाचन को बढ़ावा देता है और आपको सक्रिय रहने में मदद करता है. इसके अतिरिक्त, प्याज में एक विशेष प्रकार का घुलनशील फाइबर होता है जिसे ओलिगोफ्रुक्टोज कहा जाता है, जो आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देता है.

3) ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है

प्याज में मौजूद सल्फर इंसुलिन को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है. सल्फर के अलावा प्याज में मौजूद क्रोमियम ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है.

4) हेल्दी बाल बनाए रखें

प्याज फोलेट प्रदान करके बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है. हेल्दी बालों के रोम को बनाए रखने के लिए जरूरी एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व. प्याज केराटिन उत्पादन के लिए भी अच्छे होते हैं जो बालों के लिए आवश्यक प्रोटीन को बढ़ाने में मदद करते हैं.

5) आपके दिल को हेल्दी रखता है

प्याज एक प्रभावी और निवारक भोजन है और यह आपके दिल को हेल्दी रखने में मददगार और फायदेमंद साबित होता है. ये लाभ प्याज में पाए जाने वाले एसेंशियल ऑयल, एलिप्रोपाइल डाइसल्फ़ाइड, कैटेचोल, प्रोटोकैटेचिक एसिड, थियोप्रोपियोनो एल्डिहाइड, थियोसाइनेट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और विटामिन की उपस्थिति से प्रदान किए जाते हैं.

